Documentário sobre o jogador goiano Fernando Reges, ídolo do Porto, é gravado em Portugal;

O presidente do FC Porto participa de filme que resgata a trajetória do jogador brasileiro, que se tornou ídolo do futebol português ao conquistar quatro campeonatos nacionais e a histórica Liga da UEFA

Aos olhos do presidente do Futebol Clube do Porto, André Villas-Boas, o brasileiro Fernando Reges é um dos melhores meias-defensivos que já viu jogar. “Na verdade, na posição de número 6, ele foi um dos melhores do mundo. Na compactação do time, nos duelos físicos, na capacidade de cobertura, na elasticidade... nisso, o Fernando se destacou ao longo da carreira, destacou-se como um dos melhores do mundo nessa função”, relembra Villas-Boas, que foi o técnico do clube durante a conquista da Liga Europa da UEFA, em 2011.

O atual presidente do Porto está entre os entrevistados do documentário, que resgata a trajetória internacional do jogador que nasceu em Alto Paraíso, no interior de Goiás, e se tornou ídolo do futebol português ao conquistar quatro Supertaças, três Taças de Portugal, quatro Campeonatos Portugueses e a inesquecível taça da Liga Europa da UEFA. Esse capítulo terá uma reconstituição minuciosa do papel decisivo do Fernando nessa campanha histórica feita pelo time do Porto. O projeto do documentário foi idealizado pela brasileira Julliane Cardoso, que é estrategista de negócios e divide seu tempo entre o Brasil e o Reino Unido, e tem como objetivo inspirar novas gerações por meio de sua história de dedicação, superação e excelência dentro de campo por times na Europa e EurÁsia.

Diretora-executiva do filme, ela esteve em Portugal, nas cidades do Porto e Lisboa, no início de junho, para gravações com o presidente do Porto, André Villas-Boas; Pedro Emanuel, ex-jogador do Portugal e atual treinador do Al-Khaleej Football Club; Rolando, ex-jogador do Porto, o diretor de comunicação do Porto; Rui Cerqueira e Daúto Faquirá, ex-treinador do Estrela Amadora e atual treinador do Covilhã. As filmagens no território português foram concluídas no dia 7, quando a equipe seguiu para Manchester para a etapa final das gravações na Europa, com as participações do comentarista esportivo Alistair Mann e do ex-jogador Fernandinho.

Antes, a equipe, composta por Julliane, Thiago Barbosa da Silva, Fellipe Augusto Ribeiro Diógenes e João Vitor Ribeiro Lima, também passou por cidades da Espanha e Turquia, países onde Fernando Reges conquistou títulos expressivos com Sevilla e Galatasaray após sua saída do Porto. Entre os entrevistados estão Cenk Ergün, ex-diretor esportivo do Galatasaray, Julen Lopetegui, ex-técnico da seleção espanhola e do Real Madrid, que comandou o Sevilla. No Brasil, Roger Machado, atual treinador do Inter, está previsto para contribuir com a produção, além de torcedores colorados.

Aos 37 anos, Fernando Reges também jogou pelo Vila Nova, em Goiás, e está, atualmente, na equipe do Internacional, de Porto Alegre, e acompanha de perto todos os preparativos da produção. Para ele, o documentário representa uma oportunidade única de contar sua história de forma autêntica e inspiradora, ajudando a consolidar sua imagem e oferecendo uma nova perspectiva sobre o impacto que teve no futebol. “É uma forma de eternizar minha trajetória e de retribuir o carinho dos fãs e colegas que sempre me apoiaram. O esporte mudou a minha vida, e este trabalho é uma maneira de deixar um legado que pode inspirar novas gerações de jogadores e também contribuir genuinamente para o fortalecimento do esporte neste momento atual”, afirma o jogador.

A diretora-executiva do documentário, Julliane Cardoso, destaca ainda que o documentário vai além de uma simples biografia esportiva. “O objetivo é provocar reflexões sobre temas fundamentais como perseverança, talento, disciplina, família e sucesso, a partir da trajetória de Fernando no futebol”, explica ao reforçar que a proposta é criar uma conexão emocional com o público, humanizando o atleta e revelando o impacto que ele teve nas vidas de pessoas ao redor do mundo.

A produção se iniciou em dezembro de 2024 e a primeira fase das gravações aconteceu em fevereiro deste ano, no interior de Goiás, na cidade de Alto Paraíso, onde o jogador nasceu. Ainda sem data oficial de lançamento, o documentário será disponibilizado no Youtube e plataformas de streaming, no Brasil e na Europa. Mas a equipe trabalha com a expectativa de lançar o produto entre o final deste ano e o início de 2026.