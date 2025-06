Grupo Bacae Dança apresenta espetáculo “Habitat” no Cine-teatro São Joaquim

“Habitat”, espetáculo que celebra corpos e existências LGBTQIAPN+, chega a diferentes públicos do Centro-Oeste neste ano. A próxima apresentação acontece no dia 24 de junho no Cine Teatro São Joaquim, na Cidade de Goiás, às 19h. A entrada é franca. O Grupo Bacae Dança já se apresentou em Campo Grande (MS), Quirinópolis (GO) e Anápolis (GO). A capital do Mato Grosso, Cuiabá (MT), será a última da circulação a receber o espetáculo, nos dias 18 e 19 de julho. No total, o Grupo Bacae Dança, abrigado pelo Instituto Bacae, completará as nove apresentações do espetáculo Habitat, com bate papo sobre o processo de criação da obra com intérprete de Libras, previsto no projeto de manutenção de 2025. O grupo também tem ofertado oficinas de dança contemporânea em todas as cidades por onde tem circulado, incluindo a Cidade de Goiás. O público alvo desta vivência são pessoas LGBTQIAPN+, acima de 16 anos. A carga horária total é de três horas e há 30 vagas disponíveis.

Em uma estética pop, colorida e imaginária a dramaturgia da cena levará o espectador ao vislumbre do que pode ser um ambiente ideal livre de preconceitos. A entrada é gratuita e os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla. Este projeto de circulação foi contemplado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc pelo Edital n° 08/2024 operacionalizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura.

Oficina gratuita

A oficina artística "Habite em seu imaginário" é baseada em uma abordagem prática e vivencial, com ênfase na experimentação de técnicas da dança contemporânea e na exploração da performance como fonte de expressão artística. A aula será ministrada de forma dinâmica e interativa, utilizando técnicas de improvisação e criação usadas pelo diretor artístico João Paulo Amorim e as coreografias do espetáculo Habitat.

O público alvo são pessoas LGBTQIAPN+, acima de 16 anos. A carga horária total é de três horas e há 30 vagas disponíveis. As pessoas interessadas poderão realizar inscrições através do sympla, link no Instagram @bacae. Na Cidade de Goiás, a oficina será oferecida no Cine Teatro São Joaquim, no dia 23 de junho entre 9h e 12h.

Além das apresentações e oficinas, o grupo realizará três sessões do Cine-Habitat, em Goiânia, nos meses de agosto e setembro. Na oportunidade, o grupo levará uma exibição em vídeo do registro do espetáculo e uma discussão sobre a temática abordada com interpretação em Libras, para instituições que atendem idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade de Goiânia.

Habitat

“Habitat” é o terceiro espetáculo do Grupo Bacae Dança, que já completa dez anos de estrada. Em palco estarão os bailarinos João Paulo Amorim, Pedro Oliver e Ingrid Costa. Este trabalho apresenta, em formato de performance com dança contemporânea e alguns elementos da cultura K-Pop, como seria a construção e o alcance de um lugar na sociedade por pessoas LGBTQIAPN+. Estas pessoas são historicamente marginalizadas e excluídas da representatividade social e que consequentemente não conseguem desenvolver sua identidade e seu espaço.

Para João Paulo Amorim, diretor do espetáculo, a imaginação pode ser uma ferramenta de resistência. “Muitas vezes, quando enfrentamos adversidades ou discriminação, a imaginação pode nos permitir visualizar um futuro diferente e criar estratégias para alcançá-lo”, comenta o diretor João Paulo Amorim. “Em Habitat nos transportamos para um lugar utópico, tropical, divertido e sensual”, compartilha o coreógrafo.

O espetáculo

“O primeiro direito que é negado a pessoas gays, lésbicas, bissexuais, travestis, não – binários, Queers e transexuais é o de legitimidade. Legitimidade a ter moradia, de poder realizar escolhas e ter o conforto do lar. A exclusão familiar e a problematização sobre onde pertencer, deixa todas essas pessoas vulneráveis e incapacitadas de ter seu habitat”, explica Amorim sobre o direito ao pertencimento de um espaço.

Um hábitat ou habitat é uma área ecológica ou ambiental que é habitada por uma determinada espécie de animal, planta ou outro organismo. O habitat está relacionado ao lugar, ou ambiente físico em que esse organismo vive e onde pode encontrar alimento, abrigo, proteção e companheiros para reprodução. Por isso, o significado de habitat para essa obra de dança é: um lugar fantasioso, tropical e diverso. É uma utopia onde é possível construir seu lugar ideal, ser livre para sentir os sentimentos mais profundos e esquisitos, poder ser expressivo, ser vivo, ser brilhante e estar em harmonia sem precisar esconder ou segurar, mas poder pertencer.

O Grupo

Bacae Dança começou suas atividades em 2014, por iniciativa de Ingrid Costa e João Paulo Amorim, como uma parceria entre amigos e amantes da dança. Com a fundação do Instituto Bacae, em 2015, oficializou suas atividades com o nome Grupo Bacae Dança, se tornando um dos braços da instituição e protagonizando todas as ações culturais e eventos realizados pelo instituto, sediado em Goiânia /GO.

A linguagem principal do grupo é a Dança Contemporânea, buscando aliar outras expressões artísticas (como teatro, poesia, circo…), para enriquecer os trabalhos. Outros estilos de dança também são incorporados às movimentações (Danças Urbanas, Jazz…), o que promove pluralidade às coreografias. O grupo também oferece à comunidade oficinas de dança contemporânea, danças urbanas e outros estilos.

