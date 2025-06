Região de Jataí abre vagas para a safra do milho

O setor agrícola de Jataí (GO) está com 13 vagas de emprego temporário abertas para as funções de auxiliar administrativo e operador de armazenagem. A seleção é conduzida pela Employer Recursos Humanos, e os profissionais contratados atuarão na safra do milho, com previsão de início das atividades em 2 de julho.

Para a posição de auxiliar administrativo, são exigidos conhecimentos em Excel, informática básica e boa comunicação. Os candidatos devem ter disponibilidade para atuar em turnos que podem ser das 7h às 15h45 ou das 15h45 às 23h47.

Os operadores de armazenagem devem ter disponibilidade para os mesmos horários de trabalho e aptidão para trabalho em altura e em espaço confinado. A empresa fornecerá os treinamentos necessários para essas atividades, conforme as normas regulamentadoras (NR 33 e NR 35).

Processo Seletivo

O processo seletivo ocorrerá com entrevistas presenciais. Os interessados devem enviar o currículo para o WhatsApp (64) 99615-5679. As entrevistas estão programadas para o período entre 16 e 23 de junho.

Direitos do Trabalhador Temporário

Na modalidade temporária, o trabalhador tem anotação em carteira e os direitos assegurados pela legislação 6.019/1974. Dentre os direitos, estão inclusos pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado, 13° salário e férias proporcionais ao período trabalhado. Ele recebe 8% dos seus proventos a título de FGTS e o período como temporário conta como contribuição para a aposentadoria.

Vale ressaltar que na legislação, o trabalhador temporário pode ser contratado por até 180 dias, com a possibilidade de prorrogação por mais até 90 dias. A efetivação pode acontecer a qualquer momento desse período. Junto à Previdência, o trabalhador temporário também tem todos os direitos garantidos, desde que se respeite a carência mínima exigida para o pagamento dos benefícios.

Sobre a Employer Recursos Humanos

Uma das maiores empresas de RH do país, a Employer é especialista em tecnologias para Recursos Humanos, com soluções web como folha de pagamento online, ponto eletrônico e sistema de holerite online. Com mais de 40 filiais distribuídas estrategicamente pelo Brasil, a Employer tem em seu portfólio grandes e importantes companhias nacionais e internacionais, que buscam soluções eficientes, capazes de simplificar as rotinas do RH.

