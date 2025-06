Vereador pede intervenção do estado em hospital de Jataí

“O número de reclamações sobre o funcionamento do hospital é alarmante, com problemas como corredores sujos, áreas de atendimento deficientes, banheiros com odor forte e marcas de sangue seco nas paredes e no chão”, descreveu ele.

Entre os problemas estão deficiência no atendimento, sujeira com marcas de sangue, banheiros com mal cheiro e alto risco de contaminação.

Em nota da assessoria de comunicação da Câmara Municipal de Jataí diz que o vereador Carlinhos Canzi solicitou intervenção imediata das autoridades estaduais frente às condições atuais do Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho (HEJ).

“Há risco de proliferação de bactérias e contaminação dos pacientes, além de carência crítica de materiais e infraestrutura, como falta de cadeiras e macas adequadas para os pacientes, ausência de alimentação para acompanhantes e, em alguns casos, para os próprios pacientes".

Há relatos de pacientes e acompanhantes aguardando atendimento nos corredores, em situação considerada de descaso. Também deve-se destacar o estresse físico e mental dos funcionários do hospital, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, faxineiros e seguranças, todos sob fadiga devido à situação”.