Guerra entre Israel e Irã pode afetar o agro brasileiro

As tensões no Oriente Médio elevaram os preços de ureia no mercado de papel, enquanto incertezas com relação à disponibilidade global do nitrogenado e a potencial restrição na oferta contribuem para que muitos participantes se retirem do mercado físico. O preço médio de ureia granulada estava em $398/t cfr Brasil em 12 de junho, quando o mercado de nitrogenados estava com baixa liquidez, aguardando pelos desdobramentos do leilão indiano de compra de ureia.

O leilão de compra do nitrogenado ficou em segundo plano, em meio à escalada das tensões no Oriente Médio, com o preço médio subindo para $430/t cfr Brasil em 13 de junho. O ponto médio da faixa diária da Argus ficou em $435/t cfr Brasil em 16 de junho, acompanhando a alta registrada no mercado de papel e com participantes ausentes do mercado físico. Em 2024, o Irã forneceu cerca de 19pc de ureia ao mercado brasileiro, respondendo por em torno de 1,6 milhão de t das 8,3 milhões de t de ureia importadas pelo Brasil.

Produtores chineses de sulfato de amônio apontam para um aumento nas consultas por esse fertilizante, mas a maioria dos produtores de sulfato também se retirou do mercado.No Irã, a infraestrutura de produção de ureia não parece ter sido danificada e a paralisação parcial de algumas das sete unidades de produção no país seria uma medida preventiva, fontes com atuação local informaram à Argus.

A produtora Lordegan está operando sua unidade de produção de 1,2 milhão de t/ano de ureia granulada. A MIS ainda está operando sua unidade de produção de 1,07 milhão de t/ano de ureia granulada, mas deve paralisar a produção nos próximos dois dias. A produção de amônia da MIS foi paralisada. O Oriente Médio é o principal exportador global de ureia, embarcando cerca de 20 milhões de toneladas (t)/ano, com o Irã representando 25pc do total. A produção total do Irã é estimada em cerca de 9 milhões de t/ ano de ureia.