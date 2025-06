Repressão à imigração ameaça um dos empregos mais comuns nos EUA

Most Common US Jobs | Millions of people are working as home health and personal care aides © Bureau of Labor Statistics

História de Augusta Saraiva e Alicia A. Caldwell

(Bloomberg) -- A repressão à imigração do presidente americano Donald Trump ameaça reduzir a força de trabalho para um dos empregos que mais crescem nos Estados Unidos: auxiliares de saúde domiciliar e cuidados pessoais.

A demanda por esse tipo de serviço deve aumentar à medida que a população dos EUA envelhece, e o setor tem dependido cada vez mais de imigrantes para preencher vagas de saúde domiciliar. Pessoas nascidas no exterior compõem aproximadamente um em cada cinco trabalhadores nos EUA, mas representam mais de 40% dos auxiliares de saúde domiciliar e quase 30% dos empregos em cuidados pessoais, de acordo com dados do governo dos EUA.

A iniciativa de Trump para retirar centenas de milhares de trabalhadores estrangeiros de suas autorizações de trabalho, aumentar as deportações e restringir a imigração tem preocupado prestadores de serviços e especialistas do setor em relação à sua capacidade de contratar e reter trabalhadores.

“O setor tem lutado para reter a força de trabalho fora da imigração”, disse Jeanne Batalova, analista sênior de políticas do Instituto de Políticas de Migração, uma organização apartidária. “O impacto será sentido em algumas cidades e estados muito rapidamente, com as pessoas perdendo seu status.”

Uma comunidade de idosos na região do meio-Atlântico dos EUA já teve meia dúzia de funcionários imigrantes deixando seus empregos desde março. A diretora executiva da comunidade, que pediu anonimato por temer retaliações, disse que a estimativa é que 5% a 10% dos funcionários de sua unidade estejam trabalhando com autorizações de trabalho temporárias — nas vagas em serviços de limpeza, nutrição e outros departamentos. A unidade emprega mais de 300 pessoas.

Ela disse que as saídas, que refletem as preocupações dos trabalhadores com mudanças iminentes na política de imigração, já causaram disrupções e deixaram os residentes apreensivos. As decisões mais recentes da Suprema Corte, que permitem à Casa Branca encerrar o status legal de cerca de 850.000 pessoas de países como Venezuela e Haiti, somadas a outros litígios pendentes, ameaçam piorar a situação.

Se todos os seus funcionários com autorização de trabalho temporária forem forçados a deixar seus empregos, a diretora executiva disse que eles terão que reduzir os serviços ou parar de admitir novos residentes.

Katie Smith Sloan, CEO da LeadingAge, que representa prestadores de serviços sem fins lucrativos para idosos, disse que algumas agências associadas já estão notificando os funcionários de que podem ser forçadas a demiti-los, caso o governo prossiga com os planos de cancelar as permissões de trabalho.

Na quinta-feira da semana passada, o Departamento de Segurança Interna anunciou que mais de 500.000 pessoas com autorização temporária de permanência de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela eram notificadas de que seu status havia sido encerrado. O governo incentivou essas pessoas a deixarem os EUA voluntariamente.

“Não faltam mentes e mãos americanas para aumentar nossa força de trabalho”, disse a porta-voz da Casa Branca, Abigail Jackson, em um comunicado. “A agenda do presidente Trump de criar empregos para trabalhadores americanos representa o compromisso deste governo de aproveitar esse potencial inexplorado, ao mesmo tempo em que cumprimos nosso mandato de fazer cumprir nossas leis de imigração.”

Demanda crescente

O Departamento de Estatísticas do Trabalho dos EUA projeta que auxiliares de saúde domiciliar e cuidados pessoais, que já são a ocupação mais comum no país, também serão uma das profissões com crescimento mais rápido na próxima década – com aumento de 21% até 2033.

Isso depende do interesse dos trabalhadores pelo emprego. Hospitais, casas de repouso e outros prestadores de serviços ainda enfrentam dificuldades para preencher quase 1,5 milhão de vagas em aberto. E quase dois terços dos profissionais de assistência domiciliar deixam seus empregos no primeiro ano de trabalho, revelou uma pesquisa do setor.

São funções fisicamente exigentes e com baixa remuneração. Em 2024, assistentes de saúde domiciliar e cuidados pessoais ganharam US$ 34.990 por ano — aproximadamente metade do salário médio de todas as ocupações nos EUA.

