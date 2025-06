O Piauí deu início à construção da maior usina de hidrogênio verde do planeta

A obra, liderada pela multinacional espanhola Solatio Energia Livre, começou com a limpeza de uma área de 154 hectares e deve gerar mais de 2 mil empregos diretos na primeira etapa.

Com um investimento inicial de R$ 27 bilhões, o projeto é o primeiro no mundo em escala industrial voltado à produção de hidrogênio verde (H2V). A planta terá capacidade para gerar 400 mil toneladas de hidrogênio e 2,2 milhões de toneladas de amônia verde por ano, voltadas principalmente para exportação à Europa.

A limpeza do terreno deve durar entre cinco e sete meses.

Após essa fase, começarão as obras civis e a instalação dos sistemas elétricos, hidráulicos e dos equipamentos. A usina está prevista para entrar em operação no segundo semestre de 2029, com conclusão total estimada para 2031. Via @piauihoje