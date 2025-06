Conheça as origens da canjica de milho

Doce ou salgada, a canjica aluga um lugar especial no coração dos brasileiros. Durante o período junino, ela se muda para a memória e desperta a lembrança de seu sabor único. Muitas receitas fortes da cultura brasileira têm influência portuguesa dado o período de colonização, porém, esse não é o caso da canjica.

Acredita-se que a receita tem ascendência indígena, visto que aqueles habitavam as terras brasileiras no período anterior à colonização já cultivavam o milho, ingrediente-base do tão apreciado prato junino. Historiadores teorizam que o prato se popularizou na dimensão do território brasileiro graças aos bandeirantes, exploradores que entre os séculos XVI e XVII desbravaram as terras do interior do Brasil-colônia em busca de riquezas.

O prato de fortes raízes na história do país conquistou os brasileiros ao longo dos anos, e tornou-se tradicionalmente consumido em junho visto que este é o período da colheita da primeira do milho no Brasil. Pensando nisso, a Marajoara Laticínios, indústria leiteira de Hidrolândia, interior de Goiás, convidou a chef de cozinha e parceira da marca Lidiane Leite, para indicar uma sugestão de receita de canjica para quem deseja degustar esse prato rico em sabor e história.

“Quando se fala em festa junina, a canjica vem logo à cabeça. A canjica doce, servida gelada, é um concorrente forte demais entre todas as delícias da festa junina. Muitos gostam, mas pouco sabem fazer, então preparei um passo a passo”, diz a chef.

Canjica Tradicional

Ingredientes

2 xícaras de chá de canjica de milho;

2 litros de água;

1 xícara de chá de açúcar;

100g de coco ralado

Cravo-da-Índia e Canela a gosto

1 caixa de leite condensado Marajoara 395g;

1 caixa de creme de leite Marajoara 100g;

1 litro de leite Marajoara.

Modo de preparo

Deixe a canjica de molho na água por 24h. Depois, transfira para a panela de pressão com a água, o cravo e a canela, para cozinhar por 45 minutos. Após esse tempo, acrescente o açúcar, o leite, o leite condensado e o coco. Com a panela destampada, cozinhe até engrossar a canjica de milho. Por fim, desligue o fogo e acrescente o creme de leite Marajoara para deixar a receita mais cremosa e suave. Passe para um refratário e polvilhe canela em pó por cima (opcional). Prontinho para servir!