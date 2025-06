Câmara Municipal de Jataí realiza o II Concurso de Redação e premia estudantes

Por Francisco Cabral

Aconteceu na última quinta-feira, dia 12, no plenário João Justino de Oliveira, a solenidade de premiação do Concurso de Redação que teve como tema “Violência contra a mulher e a lei Maria da Penha”. Participaram alunos de todas as fases do ensino básico das redes pública e particular da educação de Jataí.

O concurso foi realizado em parceria pela Câmara Municipal de Jataí, por meio da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa (Egel), e pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Jataí (Deam). Professores, diretores de escolas, vereadores, representantes das forças de segurança e outras autoridades participaram do evento.

Os alunos do 4º ano do ensino fundamental escreveram suas redações no gênero textual carta; os do 8º ano do ensino fundamental ficaram com o gênero crônica, enquanto os estudantes da 2ª série do ensino médio fizeram dissertações.

Os três primeiros colocados de cada categoria receberam certificado de participação e um smartphone. Seus professores também foram contemplados: cada orientador recebeu certificado de participação e um aparelho de TV de 43 polegadas.

Entre os estudantes do 4º ano, o primeiro lugar ficou com Matheus Honório do Nascimento Araújo, da Escola Municipal Manoel da Costa Lima. Sua professora-orientadora foi Thaís Sousa Lourenço. Em segundo, ficou Maria Eduarda Bernardes da Silva, da Escola Municipal Professor Geraldo Venério de Carvalho, tendo como orientadora a professora Kênia Chaves Viana. Já Arthur Oliveira Assis, da Escola Municipal Antônio Tosta de Carvalho, conquistou o terceiro lugar. Catiúscia Rosa Dutra Soares foi sua professora.

A primeira colocada entre os alunos do 8º ano foi Emanuelle Gonçalves de Oliveira Barbosa, do Colégio Estadual CEPMG Nestório Ribeiro. Sua professora-orientadora foi Rosilene Sabino. O segundo lugar ficou com Isabella Cristina Silva Karsburg, do colégio Cesut Gabarito. Seu orientador foi o professor Rebert Fernando Topasso. Com a terceira posição ficou Maikon Douglas Martins, do Colégio Estadual Frei Domingos, tendo como professora-orientadora Adriana Sussa Campos.

Já em relação ao 2º do ensino médio, a maior nota foi para a redação de Lorena Maria da Costa Rocco, que foi orientada pelo professor Alan Castro Silva. Ambos são do Colégio Estadual Frei Domingos. Em segundo lugar ficou Beatriz do Carmo Cândido, do CEPMG Nestório Ribeiro. Sua professora-orientadora foi Cleide Leandra da Silva Ferreira. A terceira colocada foi Yasmin Assis Ávila, do colégio Dinâmico. Ela teve Viviane Carrijo como professora-orientadora.