Romaria do Divino Pai Eterno de Trindade é tema de espetáculo que mistura humor e religiosidade

Na quarta-feira, 18 de junho, às 20h, o Cineteatro Padre Jesus Flores, em Trindade-GO, recebe, de forma gratuita, uma nova apresentação do espetáculo “Credo e Graça – Festa de Trindade”. O projeto une arte, humor e religiosidade e homenageia o maior evento religioso do Centro-Oeste, a Romaria do Divino Pai Eterno.

Dirigido por Amarildo Jacinto, o espetáculo propõe uma leitura poética do evento que ocorre há mais de 170 anos, destacando elementos que fazem parte do imaginário coletivo da população goiana. “Nosso objetivo é oferecer ao público uma experiência artística que seja também uma forma de devoção e memória coletiva. A peça é um tributo à fé do povo goiano e à força simbólica da romaria, que continua viva na alma da cidade”, afirma Amarildo Jacinto, diretor do espetáculo.

A montagem é protagonizada por atores locais e construída a partir de vivências e relatos da comunidade, o que, segundo o diretor artístico e ator Rodrigo Cunha, confere autenticidade à encenação: “Há uma verdade cênica muito forte, porque o espetáculo nasce do chão que pisamos. Cada gesto, cada canto, cada cena remete às experiências que todos ali já viveram. Isso emociona e aproxima.”

Democratização da arte

A iniciativa busca não apenas preservar o patrimônio imaterial da Festa de Trindade, mas também fomentar o acesso democrático à cultura. A Produtora Executiva Angely Parreira destaca o impacto social do projeto. “Além das apresentações abertas ao público, iremos promover uma sessão especial para alunos da rede pública, seguida de um bate-papo com elenco e equipe. Essa aproximação é fundamental para formar novos públicos e despertar o interesse de jovens pela arte e pela história da sua própria comunidade.”

A entrada para o espetáculo é gratuita, e os ingressos podem ser reservados antecipadamente no site www.grupodesencanto.com.br. O projeto “Credo e Graça – Festa de Trindade” é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, operacionalizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, e conta com o apoio da Prefeitura de Trindade.

Fonte: