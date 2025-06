Aos 46 anos, sogra de Sabrina Sato, Giselle Prattes admite que usava shorts como truque pra disfarçar celulites

Créditos da foto: Giselle Prattes | CO Assessoria

Aos 46 anos, Giselle Prattes voltou a surpreender os fãs ao exibir o resultado do tratamento estético contra a celulite que realizou recentemente. Em um depoimento sincero, a atriz contou que os pontos onde a celulite foi solta continuam lisos e destacou a sensação de liberdade ao não precisar mais recorrer a artifícios para esconder as marcas da pele.

Ela revelou que costumava usar um shortinho por baixo da roupa para tentar disfarçar o relevo causado pelas celulites. “Agora que não preciso usar mais nada para disfarçar os buraquinhos das celulites, sinto uma felicidade enorme. É uma verdadeira sensação de liberdade”, contou.

Giselle também refletiu sobre o custo-benefício do tratamento, dizendo que os resultados rápidos e duradouros superaram suas expectativas. “Depois de tantos gastos com outros procedimentos, se eu parar para calcular tudo que já investi, percebo que teria economizado bastante.”

Ela finalizou com entusiasmo: “Sinceramente, nunca vi nada parecido, um resultado imediato que se mantém sem exigir tanto esforço. É realmente impressionante, e estou muito feliz!”

O tratamento feito por Giselle foi o GoldIncision, técnica minimamente invasiva criada pelo médico Dr. Roberto Chacur, que atua diretamente nas traves de fibrose responsáveis pela formação da celulite. “A técnica atua diretamente na raiz do problema, tratando as fibroses em profundidade. O objetivo não é apenas suavizar, mas eliminar o relevo irregular da pele”, explica Chacur, criador do método.

