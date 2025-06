Brasil descobre uma das maiores reservas do mundo do material revolucionário, 200 vezes mais forte que o aço

Por Bruno Teles / CPG

Uma suposta descoberta de uma das maiores reservas do mundo de grafeno em Amargosa (BA) gerou grande interesse. Investigamos a alegação e revelamos os projetos reais que posicionam o Brasil na vanguarda do grafite

A notícia sobre a descoberta de uma das maiores reservas do mundo de grafeno no município de Amargosa, na Bahia, por uma empresa sul-coreana, despertou grande curiosidade. O grafeno, um material revolucionário 200 vezes mais forte que o aço, é visto como o futuro de diversas indústrias. Mas o que há de verdade nessa alegação?

Entenda a fundo essa suposta descoberta. Analisamos as informações disponíveis e apresentamos o cenário real e verificado dos projetos de grafite e grafeno que estão, de fato, transformando a Bahia e o Brasil em potências neste setor estratégico.

Uma mega reserva de grafeno em Amargosa, Bahia?

A alegação central menciona uma vasta reserva de grafeno em Amargosa, Bahia, anunciada por uma empresa sul-coreana chamada “Graphene & Co.” entre 2023 e 2024. No entanto, uma revisão criteriosa das informações disponíveis não corrobora esta descoberta específica. Não há menções a tal projeto em Amargosa.

A empresa sul-coreana provavelmente referida é a Graphene Square, um centro de tecnologia focado em pesquisa e desenvolvimento de aplicações para o grafeno, e não uma empresa de mineração. Além disso, é crucial esclarecer um ponto técnico: não se descobre “reservas de grafeno”, pois ele é um material manufaturado. O que se descobre são reservas de grafite, sua principal matéria-prima. A alegação parece, portanto, ser fruto de um mal-entendido ou desinformação.

O verdadeiro tesouro do Brasil, uma das maiores reservas do mundo de grafite

Apesar da alegação sobre Amargosa não se confirmar, o Brasil possui, de fato, uma posição de destaque global. O país detém a segunda maior reserva de grafite do mundo e é o terceiro maior fornecedor deste mineral estratégico. O grafite é a base para a produção do grafeno, um nanomaterial com propriedades excepcionais de resistência, leveza e condutividade.

Essa riqueza em grafite posiciona o Brasil como um ator potencialmente significativo no futuro mercado de grafeno, com capacidade para ir além da exportação da matéria-prima e agregar valor na produção de materiais avançados.

O polo de grafite na Bahia

Enquanto a história de Amargosa não se confirma, a Bahia é, de fato, um polo crucial para a produção de grafite no Brasil, com projetos concretos e em andamento.

Projeto da Graphcoa (Itagimirim, BA): A empresa, controlada pelo fundo europeu Appian Capital, iniciou as operações de sua primeira planta de grafite em dezembro de 2024. A meta é atingir uma capacidade de 5.500 toneladas anuais até agosto de 2025, com planos de expansão para 65.500 toneladas anuais até 2028.

Projeto Santa Cruz (Sul da Bahia): A empresa South Star Battery Metals concluiu a construção da Fase 1 de sua mina e iniciou a produção comercial em setembro de 2024, com o primeiro envio realizado em maio de 2025. Este projeto representa a primeira nova produção de grafite nas Américas desde 1996.

As iniciativas que colocam o Brasil na corrida tecnológica

O Brasil não está focado apenas na extração de grafite, mas também na produção do grafeno.

UCSGRAPHENE (Caxias do Sul, RS): Inaugurada em 2021, é a primeira e maior planta de produção de grafeno em escala industrial da América do Sul. Com capacidade para produzir até 5 toneladas por ano, é uma unidade de negócios da Universidade de Caxias do Sul (UCS) em parceria com a Embrapii.

Projeto MGrafeno (Minas Gerais): Uma iniciativa da UFMG, iniciada em 2016, que se concentra no desenvolvimento da produção de grafeno a partir da grafita natural e em suas aplicações práticas.

A realidade por trás do mito e o futuro promissor do Brasil no mercado de grafeno

A alegação sobre a descoberta de uma das maiores reservas do mundo de grafeno em Amargosa não se sustenta com base nas informações disponíveis. No entanto, a investigação revela uma realidade ainda mais promissora: o Brasil é uma potência consolidada em grafite, a matéria-prima essencial, com projetos de mineração em plena expansão na Bahia.

Paralelamente, o país avança no desenvolvimento de tecnologia para a produção de grafeno. O desafio agora é escalar esses esforços, unindo o potencial da mineração à inovação tecnológica, para transformar a riqueza de grafite do Brasil em liderança global no mercado de grafeno e suas aplicações revolucionárias.