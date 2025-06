Mais e mil motores da KIA roubados em 3 anos

Levou anos para que a gerência desta fábrica da Kia percebesse que mais de 1.000 motores estavam desaparecidos da fábrica após um roubo contínuo desde pelo menos 2022. O que ficou claro para eles desde o início é que os perpetradores eram funcionários da própria fábrica.

Um motor totalmente montado não cabe exatamente no bolso, então a grande questão é como eles conseguiram realizar um roubo tão grande por anos sem que ninguém percebesse. Ainda mais se o fizeram diretamente da fábrica. O roubo da Kia totalizou US$ 2,3 milhões.

"A operação envolveu repetidas transações ilegais e caminhões com placas falsas."

A gerência da fábrica tomou conhecimento disso em março, durante a auditoria do ano fiscal recém-concluído. A discrepância era considerável: mais de 900 motores. Após a denúncia e o início da investigação, o número agora sobe para 1.008 unidades. Inicialmente, estimou-se que esses furtos duraram cinco anos; agora, estima-se que o número tenha durado três. De qualquer forma, trata-se de um período considerável.

A fábrica em questão está localizada perto de Penukonda, no distrito de Sri Sathya Sai, em Andhra Pradesh. A fábrica iniciou suas operações no final de 2019 e monta os modelos Kia Sonet, Syros, Seltos e Carens para o mercado local.

"Trabalho interno", com ajuda

Após várias semanas de investigação, eles agora têm dois principais suspeitos. Eles não eram meros operadores. Um deles é Vinayagamoorthy Veluchamy, 37, que foi chefe da seção de motores até 2023. O outro é Patan Saleem, 33, líder de equipe. Ele deixou o cargo em 2025. O primeiro está preso e pediu fiança. O paradeiro de Saleem é desconhecido.

Embora não tenham feito isso sozinhos. A investigação sugere que eles colaboraram com pelo menos duas outras pessoas para retirar os motores totalmente montados da fábrica. Também estão no radar dois comerciantes de sucata, que os ajudaram a vender os motores no mercado negro, principalmente em Nova Déli.

Isso significa que esses motores percorreram mais de 2.000 km, já que a usina está localizada no sul da Índia e a capital, no norte. Isso representa uma viagem de 33 horas de carro. De caminhão, levaria facilmente cerca de 35 horas.

Como conseguiram tirá-los da fábrica?

A Kia inicialmente pensou que os furtos haviam sido cometidos durante o transporte dos mecânicos para a fábrica, mas não: eles estavam sendo levados da própria fábrica. De acordo com o boletim de ocorrência obtido pela Reuters, para isso, tiveram que falsificar notas fiscais e passes de entrada e saída, o que implicaria a colaboração de transportadores externos. Eles os carregaram em caminhões com placas falsas.

"Toda a operação envolveu repetidas transações ilegais e o uso de vários caminhões com placas adulteradas ou falsas", disse o inspetor K. Raghavan no relatório. A polícia recuperou nove celulares, além de capturas de tela de conversas do WhatsApp, notas fiscais de transporte e fotos dos caminhões.

Perdas milionárias e danos à reputação

Além de burlar os controles internos e usar veículos com placas ilegais, que são mais difíceis de rastrear, é impressionante que, durante o inventário dos anos anteriores, eles não tenham percebido que mais de 1.000 motores estavam faltando.

Embora entre 300.000 e 400.000 carros sejam enviados desta fábrica em Penukonda a cada ano, a diferença é considerável: se dividirmos por três, a média é de mais de 330 motores por ano.

Os motores teriam resultado em um prejuízo de US$ 2,3 milhões, além da má imagem da administração da fábrica, o que afetou a Kia. O relatório reflete "um impacto generalizado nas operações industriais, na confiança das partes interessadas e na segurança da fábrica". Por enquanto, a administração afirma ter aprimorado a vigilância das entradas e saídas da fábrica.

Até 10 anos de prisão

Nem Veluchamy, que negou qualquer envolvimento, nem Saleem, que está desaparecido, foram formalmente acusados ​​do crime. No entanto, eles são os principais réus citados na investigação, que ainda está em fase inicial.

Considerando o "planejamento prévio e a manipulação de alto nível do acesso interno", eles poderiam enfrentar penas de prisão de até 10 anos se fossem condenados por esse roubo massivo e contínuo. Depois de vender o dinheiro no mercado negro, eles o usaram para "pagar dívidas, comprar imóveis e investir em outros negócios".

Imagens | Kia