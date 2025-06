Cuidado com o golpe do registro de marca

Muitas empresas recebem e-mail e ligações sobre suposto problema com o registro de sua marca, os quais vêm acompanhados de boletos com cobranças Freepik

Muitos empreendedores, sejam novatos no ramo ou de longa data, já receberam algum contato, seja por ligações telefônicas, mensagens no celular ou e-mail informando que havia um suposto problema com a marca de sua empresa, que precisaria ter o nome alterado ou oferecendo ajuda para fazer o registro da marca através do pagamento de um boleto. A abordagem, muitas vezes em tom ríspido, gera dúvidas e leva muitas pessoas a caírem em uma armadilha.

“Nós temos muitos clientes que chegaram até o escritório depois de receberem uma ligação num tom que eu considero antiético, num tom ameaçador. ‘Porque tem alguém querendo registrar a sua marca, se você não registrar a sua marca e pagar esse boleto que nós estamos te enviando você vai perder sua marca, vai ter que parar de usar, que mudar as suas redes sociais, a fachada da sua loja’. Existe muito esse tipo de abordagem com o tom de ameaça e envio direto de um boleto para você pagar”, alerta a advogada Ana Paula Duarte Avena de Castro, que é mestre em Propriedade Intelectual e integrante do escritório Celso Cândido de Souza Advogados.

De acordo com ela, ao realizar o pagamento, o empresário pode ter uma grande dor de cabeça. “Às vezes, através da quitação daquele boleto, você acaba gerando um contrato de prestação de serviço e ficando refém daquela empresa que fez o primeiro contato. Muitas vezes um empreendedor que não tem o conhecimento suficiente embarca em um golpe ou em assinar um contrato com uma empresa que no começo fala que custa X, aí para a próxima etapa ela te manda um outro boleto Y e você fica refém e não sabe na verdade quanto no final vai pagar por aquilo”, pontua.

A especialista orienta o que deve ser feito nessas situações. “Nossa orientação é, em primeiro lugar, não desesperar e pagar o boleto, mas procurar orientação profissional de alguém da sua confiança. Porque a partir do momento que nos dispomos a fazer um trabalho responsável, um trabalho esclarecedor, vamos acalmar o cliente, entender qual o contexto e vamos fazer o processo como ele precisa ser feito. Às vezes você está pagando alguma coisa que você não sabe nem ao certo do que se trata, se era realmente possível registrar a sua marca, se ela está sendo registrada na classificação correta”, esclarece.

Como funciona o registro de marca

O registro de marca no Brasil é regulamentado pela Lei nº 9.279/1996, conhecida como Lei da Propriedade Industrial (LPI), a qual trata dos direitos e deveres relativos à propriedade industrial, incluindo marcas, patentes, desenhos industriais e indicações geográficas. Falando sobre o registro da marca especificamente, Ana Paula Duarte destaca a importância de se fazer esse registro, pois ele garante o direito de uso do referido nome.

Um dos riscos é que outra empresa registre a mesma marca, levando aquela que não fez o registro a perder todo o investimento e esforço feito na construção e divulgação de seu negócio. “Isso implica em ter de fazer novos investimentos para adequar a comunicação virtual na sede física, a comunicação digital e todos os materiais de divulgação. Por isso, registrar uma marca é fundamental para garantir proteção legal, exclusividade de uso e agregar valor estratégico para o negócio”.

A advogada ainda explica o passo a passo para isso. “O registro de marca é feito em etapas, primeiro uma consulta prévia para saber se já há algo registrado, depois um cadastro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e o preenchimento do pedido de registro, no próprio sistema e com a inserção de informações obrigatórias. Após isso vem o acompanhamento do processo até a decisão final pela concessão ou indeferimento do pedido. Ao final, emissão do certificado de registro que tem validade de dez anos, podendo ser renovado por períodos iguais”.

A advogada Ana Paula Duarte Avena de Castro explica sobre a importância do registro de marca Cristiano Borges