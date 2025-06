Raízen prorroga inscrições para Programa Talentos, com 600 vagas de estágio e aprendiz

Entre os benefícios estão vale-refeição, auxílio-transporte, plano de saúde e odontológico e Wellhub

Junho de 2025 – A Raízen tem inscrições abertas para 160 vagas de estágio e 440 para aprendizes nos escritórios, bases e usinas da companhia, totalizando 600 oportunidades. As inscrições para o Programa regular de Talentos Raízen 2025 “Conexões que geram valor” iniciaram em 8 de maio e foram prorrogadas até 15 de junho, e podem ser feitas pelo site de Carreiras da companhia.

Para se candidatar às vagas de estágio do Programa Talentos Raízen, é necessário ser estudante do ensino superior (bacharelado, tecnólogo ou licenciatura), ter previsão de conclusão da graduação entre julho de 2026 e julho de 2027 e ter disponibilidade para estagiar 6h por dia, dentro do horário comercial.

Entre os benefícios oferecidos aos estagiários estão bolsa-auxílio mensal de R$ 2 mil; recesso remunerado; auxílio-transporte ou fretado; plano de saúde e odontológico; seguro de vida; Wellhub (antigo Gympass); vale-refeição ou refeitório no local; e trilha de desenvolvimento.

Os estados que oferecem vagas para estágio na empresa são: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Tocantins, Pará, Amazonas e Rondônia. As cidades onde estão localizadas as vagas podem ser encontradas no site oficial das inscrições.

As vagas de estágio estão divididas entre administrativo, operação e comercial:

Estágio Administrativo: Focado em áreas corporativas, como Estratégia e M&A (Fusões e Aquisições); Finanças; Suprimentos; Jurídico; Compliance, Auditoria e Controles; Relações Institucionais e Sustentabilidade, TI (Tecnologia da Informação) & CSC (Serviços Compartilhados);



: Atuação nos Usinas, conectando campo e indústria na transformação da cana-de-açúcar. As áreas de atuação incluem Indústria (fábricas de açúcar e etanol), Agrícola (Preparo e Trato de Solo, Plantio, Colheita, Carregamento, Transporte), Elétrica e Instrumentação e Manutenção Automotiva; Estágio em Operações (Supply Chain): Envolve a conexão de estratégias de logística, manutenção, controle de qualidade, estoque e segurança, atuando em bases, terminais, aeroportos e portos, além de transporte terrestre e marítimo-fluvial;



Programa de Aprendiz

Para se candidatar às vagas de aprendiz, o candidato precisa ter de 16 a 21 anos e 11 meses; estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio ou Ensino Técnico. Não é necessário ter experiência profissional. As inscrições para o programa de aprendiz podem ser feitas pelo link.

Em goiás

Entre os benefícios oferecidos aos aprendizes estão recesso remunerado; auxílio-transporte ou fretado; plano de saúde e odontológico; seguro de vida; Wellhub (antigo Gympass); cesta básica ou vale alimentação; auxílio farmácia; e trilha de desenvolvimento. Para o próximo ciclo, os estados que oferecem vagas para aprendiz na empresa são: São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Paraná.

O Programa de Aprendiz conta com as áreas de Aprendiz Administrativo e Aprendiz Técnico e Operações (EAB). O objetivo é oferecer o primeiro passo no mercado de trabalho, com foco em aprendizado prático e desenvolvimento de habilidades.

• Aprendiz Administrativo: Apoio em tarefas administrativas, atendimento, organização de documentos, controle de arquivos e planilhas, lançamentos de dados, auxílio no controle de materiais e notas fiscais, elaboração de relatórios, organização de agendas e e-mails e cumprimento das normas de SSMA (Saúde, Segurança e Meio Ambiente);

• Aprendiz Técnico e Operações: Apoio na organização e execução de manutenções, aplicação de planos de manutenção, identificação de falhas, troca de peças, participação em montagens e calibração, colaboração na organização do ambiente de trabalho e cumprimento das normas de SSMA (Saúde, Segurança e Meio Ambiente);

“A Raízen busca pessoas motivadas por desafios e que desejam aprender na prática como gerar valor em colaboração com diferentes áreas. Esperamos atrair os melhores talentos para desenvolvê-los em uma trilha de carreira construída com protagonismo, espírito colaborativo e com a expectativa de formar futuros líderes”, afirma Beto Griner, vice-presidente de Gente da Raízen.

Os candidatos que atenderem aos requisitos, passarão por uma seleção composta por testes online, dinâmicas em grupo e entrevistas com lideranças da Raízen.

Programa Talentos Raízen 2025

Número de vagas: 600 vagas para Aprendiz e Estágio.

Inscrições para aprendizes: até 15 de junho de 2025, pelo site.

Inscrições para estágios: até 15 de junho de 2025 pelo site.

Sobre a Raízen

A Raízen, joint venture entre a Cosan e a Shell, opera num ecossistema de negócios integrado, desde o cultivo da cana-de-açúcar até a venda, logística e distribuição de combustíveis e açúcar. A empresa conta com mais de 45 mil funcionários, 15 mil parceiros de negócio, 35 usinas e 70 terminais de distribuição no Brasil, além de estar presente em portos e aeroportos. Como licenciada da marca Shell, conta com uma rede de mais de 8 mil postos revendedores no Brasil, na Argentina e no Paraguai. No varejo, atua com o Grupo Nós, joint venture com a FEMSA Comercio, operando as lojas Shell Select e os mercados OXXO.