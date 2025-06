Nova regra da CNH vai pesar no bolso dos motoristas acima de 50 anos

Em 2025, os motoristas de Minas Gerais enfrentam mudanças significativas nas taxas para renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O governo estadual anunciou um reajuste que impacta principalmente os condutores mais velhos, que precisam renovar suas habilitações com maior frequência. O aumento nas taxas para exames médicos e psicológicos obrigatórios é de 4,75%.

A renovação da CNH é um procedimento essencial para garantir que os motoristas continuem a dirigir legalmente. No entanto, o aumento das taxas pode ser um desafio financeiro, especialmente para aqueles que precisam renovar o documento com mais frequência devido à idade.

Quais são os novos valores das taxas de renovação?

Os valores das taxas foram ajustados de acordo com a Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais (UFEMG). A partir de janeiro de 2025, os motoristas enfrentarão os seguintes custos:

Exame psicológico: R$ 221,85

Exame médico: R$ 221,85

Reexame psicológico: R$ 88,72

2ª via de exames: R$ 57,69

Esses valores foram estabelecidos pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag-MG) e estão de acordo com a Portaria CET nº 808/2024.

Como o aumento afeta motoristas com mais de 50 anos?

Os motoristas com mais de 50 anos são particularmente afetados pelo aumento das taxas, já que a frequência de renovação da CNH é maior para eles. As regras de renovação são as seguintes:

18 a 49 anos: renovação a cada 10 anos.

50 a 69 anos: renovação a cada 5 anos.

70 anos ou mais: renovação a cada 3 anos.

Com a necessidade de renovação mais frequente, os custos adicionais podem representar um peso significativo no orçamento desses motoristas.

Por que as taxas foram reajustadas?

O reajuste das taxas segue a legislação vigente, especificamente o artigo 61 da Portaria CET nº 808/2024. A atualização é baseada no reajuste anual da UFEMG, que serve como referência para diversas tarifas estaduais. De acordo com a Seplag-MG, essa medida é necessária para garantir o equilíbrio financeiro dos serviços prestados pelo estado.

Como se preparar para a renovação da CNH?

Para os motoristas de Minas Gerais, especialmente aqueles com mais de 50 anos, é essencial estar preparado para a renovação da CNH. É aconselhável organizar os documentos necessários, agendar os exames com antecedência e planejar financeiramente para cobrir os custos adicionais. Conduzir com a CNH vencida pode resultar em multas e outras penalidades, tornando a renovação uma prioridade.