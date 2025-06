A voz de “Take On Me” quebra o silêncio:

Aos 65 anos, o vocalista do a-ha falou pela primeira vez sobre a convivência com a doença, que já impacta diretamente sua rotina artística.

Em comunicado no site oficial da banda, Harket contou que foi preciso adaptar sua forma de criar, e que o mais difícil não foi o diagnóstico em si, mas a necessidade de silêncio para compor e trabalhar.

Mesmo com limitações motoras, ele segue amparado por especialistas e chegou a implantar um marca-passo com eletrodos, em 2023, para conter os sintomas físicos.

"Não dou conta de mais nada além de confiar em quem cuida de mim", declarou.

