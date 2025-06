Nio, sucessora da internet fibra da Oi, começa com três planos;

Alguns deles são mais baratos que os de concorrentes como Vivo e Claro.

Nova operadora mantém modelo de rede neutra, em que infraestrutura é compartilhada com outras empresas de internet.

Por Victor Hugo Silva, g1

A Nio, empresa de fibra óptica que substitui a Oi, revelou seus primeiros planos de internet na última semana. A nova marca reduziu para três o número de planos disponíveis e diz que a mudança foi feita para simplificar a escolha do consumidor.

Usuários da antiga Oi Fibra podem seguir com seus planos ou migrar para um pacotes novos da Nio. Para atrair mais clientes, a nova empresa prometeu manter os preços congelados até janeiro de 2028.

(CORREÇÃO: O g1 errou ao informar, na reportagem, que os planos da Nio são até 18% mais caros que os da antiga Oi fibra. Comparando os valores na modalidade que dá desconto para pagamento em cartão de crédito, que havia na Oi fibra e continua existindo na Nio, apenas o plano de 700 Mega ficou mais caro, em 9%. A informação foi corrigida às 16h desta segunda, 2)

A operadora não terá sua própria infraestrutura de cabos e antenas, seguindo o modelo adotado pela Oi. Em vez disso, ela vai compartilhar espaço com outras empresas em um modelo de rede neutra (veja abaixo como ele funciona).

A Oi era a segunda maior empresa de internet fibra óptica no Brasil, só atrás da Vivo, de acordo com dados de março da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A Claro, outra marca nacional, domina outro tipo de conexão, via cabo coaxial.

Compare preços da Nio com os da Oi Fibra e dos concorrentes Vivo, Claro e TIM (pagamento com desconto no cartão de crédito ou no débito automático).

A lista só leva em conta casos em que as empresas têm planos com a mesma velocidade. Em alguns casos, há outros benefícios incluídos, como sinal de Wi-Fi 6, ponto extra e serviços de streaming.

Nio 500 Mega por R$ 90 mensais (antiga Oi: R$ 90 – TIM: R$ 100 – Claro – R$ 120, na Claro)

Nio 700 Mega por R$ 120 mensais (antiga Oi: R$ 110 – Vivo: R$ 150)

Nio 1 Giga por R$ 150 mensais (antiga Oi: R$ 160 – TIM: R$ 140 – Vivo e Claro: R$ 300)