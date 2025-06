“Elon Musk , o Sul-Africano Canadense deportado dos EUA”

Com informações de Itatiaia/MSN Notícias

O estrategista informal de Donald Trump, Steve K. Bannon, que é um dos mais vocais críticos de Elon Musk, afirmou em entrevista ao New York Times, publicada nesta quinta-feira (5), que o presidente dos Estados Unidos deveria investigar o status de imigração do bilionário e, caso haja irregularidades, o deportar “imediatamente”.

“Deveriam começar uma investigação formal do status de imigração dele. Eu acredito fortemente que ele é um imigrante ilegal e deveria ser deportado do país imediatamente”, afirmou Bannon.

A relação entre Trump e Musk está abalada desde que o bilionário saiu do governo, mas o conflito entre os dois ganhou um novo capítulo nesta quinta com as declarações de Donald Trump em um encontro com jornalistas no Salão Oval, na Casa Branca.

Depois do encontro, o republicano foi a Truth Social e fez duas publicações sobre o bilionário. “Elon estava desgastado, eu pedi para ele sair. Eu tirei o crédito tributário que forçava todo mundo comprar carros elétricos que ninguém queria (e que ele sabia há meses que eu ia fazer) e ele foi a loucura”, escreveu Trump na rede social criada por ele.

Artigos Relacionados “O jeito mais fácil de poupar bilhões e bilhões de dólares é acabar com os subsídios governamentais e contratos de Elon. Eu sempre fiquei surpreso que Biden nunca fez isso”, continuou Trump na Truth Social.

No X, antigo Twitter, Elon Musk negou que tivesse ciência do projeto de lei. “Falso, esse projeto de lei nunca me foi mostrado uma única vez e foi aprovado na calada da noite tão rápido que quase ninguém no Congresso conseguiu lê-lo!”

Uma Terceira Via

Elon Musk ainda abriu uma enquete na rede social e questionou se não estaria na hora de criar um partido nos Estados Unidos que realmente “represente 80% do meio”. Até as 17h desta quinta-feira (5) a enquete já tinha mais de 1 milhão de votos.

Ainda nesta quinta, Trump havia dito que estava “muito decepcionado” com Elon e que “ajudou muito Elon.” Na ocasião, o republicano chegou a dizer que “Elon e eu tínhamos um ótimo relacionamento. Não sei se continuaremos tendo.”

Logo depois da saída do governo, Musk criticou um projeto de lei de Trump que, segundo ele, traria “gastos imensos” que “aumentariam o déficit orçamentário”. A lei que foi apelidada por Trump como “grande e bonita” foi aprovada pela câmara dos representantes e agora segue para o senado.

Acusação

Em meio a troca de declarações entre Trump e Musk, o bilionário ainda usou o X, antigo Twitter, para alegar que o republicano estava nos arquivos de Epstein. “Essa é a verdadeira razão pela qual eles não foram tornados públicos”, escreveu Musk.

“Marque esta publicação para o futuro. A verdade virá à tona”, finaliza o bilionário que definiu a alegação como “uma grande bomba.”