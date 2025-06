GO-020 receberá melhorias para favorecer mobilidade

Nova estrutura irá beneficiar diretamente as populações de bairros como Jardim do Cerrado, Alphaville Flamboyant, Estância das Águas e adjacentes. Doação do projeto foi anunciada pelo prefeito Sandro Mabel

A expansão urbana registrada nos últimos anos junto às margens da GO-020, próximo à saída de Goiânia para Bela Vista, é um exemplo de como o desenvolvimento imobiliário pode e deve estar alinhado ao interesse público e ao crescimento sustentável. Junto aos lançamentos, várias melhorias infraestruturais, como iluminação urbana, asfalto, saneamento, paisagismo, câmeras de monitoramento e acesso viário, foram realizadas em uma parceria entre o poder público e privado.



A próxima delas será a implantação de um trevo que vai ligar o Centro Cultural Oscar Niemeyer e ruas próximas à GO-020, cujo projeto foi doado pela FGR Incorporações e a Flamboyant Urbanismo. A elaboração do projeto deverá ser concluída em cerca de 180 dias e o custo é de quase um milhão de reais, segundo anúncio feito nas redes sociais pelo próprio prefeito de Goiânia, Sandro Mabel. O projeto a ser elaborado pelas incorporadoras será doado à Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), que deve executar e entregar a obra até março de 2026.



O diretor de novos negócios da FGR Incorporações, Bruno Altino, lembra que a Região da GO 020 foi a que mais se desenvolveu nos últimos anos, e junto com os novos projetos imobiliários, veio também a necessidade de ampliar as vias de mobilidade na região. Segundo números de 2022, fornecidos pelas prefeituras de Goiânia e Senador Canedo, a chamada região dos grandes condomínios já reúne mais de 13 mil moradias e uma população que já ultrapassa 30 mil moradores.



Hub de desenvolvimento

Além disso, a região tornou-se um grande hub de desenvolvimento urbano, atraindo comércios e outras empresas de variados segmentos. De acordo com Bruno Altino, o segredo desse crescimento exponencial e ao mesmo tempo sustentável está numa visão de negócio mais ampla por parte de grandes incorporadoras. “Não buscamos construir apenas condomínios de alto padrão para os nossos clientes, buscamos levar esse alto padrão, essa alta qualidade para além dos muros dos nossos empreendimentos”, ressaltou o diretor da FGR.



Ele explicou que, como a FGR Incorporações possui outros projetos a serem lançados naquela região, no trecho que vai de Goiânia, passa por Senador Canedo e vai até Bela Vista, decidiu apoiar obras estruturantes de mobilidade, de abastecimento de água, esgoto e de energia. “Serão medidas necessárias e estratégicas, pensando na continuidade do desenvolvimento e na valorização desta parte da região metropolitana”, explica Bruno Altino, ao lembrar que a FGR já lançou, só no trecho da GO 020 que está dentro de Goiânia, dez projetos, e outros cinco estão em fase de desenvolvimento. “Além desses em Goiânia, em Senador Canedo já lançamos dois projetos e temos outros seis em fase de desenvolvimento; e na cidade de Bela Vista temos cinco projetos em fase de desenvolvimento”, revela o diretor de Novos Negócios.



Entre muitos benefícios, o novo trevo irá melhorar o sistema viário de toda a região, com novos acessos, rotatórias e vias estruturantes que facilitam a mobilidade. Haverá também preservação ambiental e paisagismo qualificado, integrando áreas verdes aos empreendimentos. A obra irá beneficiar diretamente as populações de bairros como Jardim do Cerrado, Alphaville Flamboyant, Estância das Águas e adjacentes.