Especialista em segurança alimentar alerta sobre erro comum ao comer mexericas:

Por Maria Clara Landim/Itatiaia/MSN Notícias

A fruta é um alimento essencial na dieta, fornecendo inúmeros nutrientes e sendo uma ótima fonte de minerais, antioxidantes, fibras e vitaminas, entre outros benefícios.

Os nutricionistas recomendam o consumo diário desses alimentos. Até três por dia é o que dizem para garantir a ingestão nutricional e vitamínica ideal para o nosso dia a dia.

O "universo das frutas" é variado, com diferentes opções a cada estação. Uma das mais populares é a mexerica, especialmente entre os meses de abril e setembro, quando está em plena safra. Leve, rica em vitamina C e fácil de consumir em qualquer lugar por ser muito rápida de descascar.

Embora a safra já tenha terminado, muitos ainda aproveitam as últimas unidades do ano. Nesse contexto, há algumas semanas, a especialista em segurança alimentar Cristina Lora fez um alerta importante sobre essa fruta.

Uma especialista em segurança alimentar aconselha sobre as mexericas

"Existem dois tipos de pessoas: aquelas que comem as fibras e os filamentos brancos e aquelas que os removem por sentirem um pouco de nojo", reflete a profissional. Sua mensagem é direcionada ao segundo grupo, explicando por que é melhor comer as mexericas com esses filamentos.

"Essas fibras brancas se chamam albedo e são a parte mais saudável da mexerica. Elas contêm até 20 vezes mais compostos fenólicos do que os gomos, que são antioxidantes, e um alto teor de pectina, uma fibra que reduz os níveis de colesterol LDL no sangue", ela ressalta.

Lora, que também é tecnóloga de alimentos, incentiva as pessoas, seja agora ou na próxima safra de mexericas, a se lembrarem desse conselho e não jogarem fora os "fiapos": "Comam eles".

Como ela observou em sua primeira reflexão, as reações das pessoas se dividiram em dois grupos: aqueles que admitem remover os fiapos e aqueles que afirmam nunca ter feito isso.

Outros reconheceram que não sabiam que essa parte das mexericas tinha tantas propriedades, e alguns brincaram dizendo que eles próprios ou seus conhecidos perdem um bom tempo descascando a fruta antes de comê-la.