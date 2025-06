Vereador sugere que impostos sejam revertidos em melhorias na zona rural

O vereador Abimael Silva sugeriu que a arrecadação com ITR e ITBI, quando incidentes sobre imóveis rurais, seja investida em asfalto e melhorias das estradas vicinais e rodovias da zona rural.

O vereador Abimael Silva sugeriu à prefeitura que os valores arrecadados com o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) e com o Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis (ITBI), quando incidentes sobre imóveis rurais, sejam investidos em pavimentação asfáltica e melhorias estruturais das estradas vicinais e rodovias municipais situadas na zona rural do município. “A malha viária rural é parte essencial da engrenagem econômica e social de Jataí, pois garante o escoamento da produção agrícola, o deslocamento da população residente em comunidades do campo e o acesso a serviços básicos como saúde, educação e assistência social”, afirmou ele. “A destinação específica da arrecadação do ITR e do ITBI rural para essa finalidade representa uma ação estratégica, transparente e eficaz, alinhada às demandas históricas da população rural. A proposta visa promover mais eficiência na aplicação dos recursos públicos e contribuir para o fortalecimento do agronegócio, principal base econômica do município. Além de atender aos anseios de milhares de trabalhadores e produtores rurais, a medida promove justiça fiscal ao direcionar os tributos recolhidos dessas áreas diretamente para a infraestrutura que as atende”.