Exporta Mais Brasil: programa abre inscrições para empresas do setor de alimentos e bebidas

Empresas brasileiras produtoras e/ou exportadoras de alimentos e bebidas terão a chance de expandir sua presença no mercado internacional no Exporta Mais Brasil - Edição Alimentos e Bebidas Industrializados, uma iniciativa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Essa edição do Exporta Mais Brasil será promovida em Goiânia, no âmbito da Feira Internacional do Comércio Exterior do Brasil Central (FICOMEX) 2025, realizada pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (ACIEG) em parceria com a Faciest, de 4 a 6 de setembro, no Centro de Convenções de Goiânia.

Com foco na geração de oportunidades concretas e no encontro com compradores internacionais do segmento de alimentos e bebidas, o Exporta Mais Brasil é uma oportunidade para empresas brasileiras que querem expandir suas fronteiras. Para participar, as empresas interessadas devem realizar a inscrição até o dia 8 de junho. O Regulamento de seleção prevê como critérios para pontuação extra: atendimento concluído no PEIEX, apresentação da lista de preços para mercado internacional, construção de website ou rede social para o comprador estrangeiro em inglês e/ou espanhol, entre outros.

“O Exporta Mais Brasil é uma ponte direta entre as empresas brasileiras e o mercado internacional. Realizar essa edição dentro da FICOMEX 2025 potencializa as oportunidades de negócios e impulsiona a presença do Brasil no comércio global. É uma oportunidade concreta de conectar quem produz com quem compra, ampliando as fronteiras da nossa economia e mostrando ao mundo a força da indústria nacional”, ressalta o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana.

O presidente da ACIEG, Rubens Fileti, destaca que esta é a primeira vez que o Exporta Mais Brasil acontece no âmbito da FICOMEX e celebra a parceria. “Fazer a conexão entre vendedores e compradores, já sabendo que serão realizados negócios dentro da Feira, mostra como a região Centro-Norte é atuante nesse sentido. Além disso, ter a ApexBrasil presente significa a concretização de um dos principais parceiros de comércio exterior, atração de investimentos e novos negócios do Brasil, reforçando a consolidação da FICOMEX”, destaca.

Seleção

Nesta edição do Exporta Mais Brasil, serão selecionadas 60 empresas no total, com 15 vagas reservadas para empresas de Goiás, 15 para micro e pequenas empresas de outros Estados da federação e 30 para classificação geral. Como parte dos serviços oferecidos pela ApexBrasil, as empresas confirmadas terão à sua disposição webinar preparatório para as rodadas de negócios, espaço, estrutura e equipe de apoio para a realização das rodadas e reuniões pré-agendadas com compradores internacionais (matchmaking). Além disso, serão concedidas passagens aéreas para até 15 empresas oriundas de estados diferentes daquele onde ocorre a ação, conforme critérios dispostos no Regulamento.

Esta edição também integra o escopo do Programa Mulheres e Negócios Internacionais (MNI), da ApexBrasil, que adota mecanismos adicionais de inclusão, como pontuação extra ou reserva de vagas, com o objetivo de ampliar a participação de empresas lideradas por mulheres na base exportadora brasileira.

Veja se sua empresa atende aos requisitos no Regulamento de Participação e inscreva-se para participar da rodada.