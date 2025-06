ANEEL aciona bandeira tarifária vermelha nas contas de energia a partir de junho

Goiânia, 3 de junho de 2025 - Apesar das recentes chuvas em Goiás, os níveis de armazenamento dos reservatórios seguem abaixo do ideal para garantir a geração de energia hidrelétrica, que é a principal fonte no Brasil. Esse cenário contribuiu para que a Agência acionasse a bandeira vermelha na conta de luz em junho, indicando a necessidade de uso de fontes de energia mais caras, como as termelétricas.



A bandeira tarifária para o mês de junho será vermelha, patamar 1, o que significa que as contas de energia elétrica vão ter uma cobrança adicional de R$ 4,46 (quatro reais e quarenta e seis centavos) a cada 100 kWh (quilowatt-hora) consumidos. Com a mudança determinada pela Aneel e a chegada do tempo frio e seco, é preciso redobrar a atenção para economizar na conta de energia. Encontrar maneiras de reduzir e poupar não é apenas uma questão de cortar gastos, mas também de adotar práticas que promovem um consumo mais consciente.



De acordo o executivo de Faturamento e Leitura da Equatorial Goiás, Marcos Aurélio Silva, para evitar sustos na conta de energia elétrica, algumas dicas fazem diferença. “Em épocas de baixas temperaturas, devemos ter atenção no uso do chuveiro elétrico, um dos equipamentos que mais consome energia, devido à sua alta potência. A dica é reduzir o tempo de banho”, destaca o executivo.



Por exemplo, dois banhos diários de quinze minutos em potência máxima (inverno) consomem em média R$ 86 por pessoa ao mês. Reduzindo a temperatura para o modo verão, que é cerca de 30% mais econômico, e ajustando o tempo de chuveiro ligado para sete minutos, o custo cai para R$ 20 por pessoa. Em uma casa com quatro pessoas, isso pode resultar em uma economia total aproximada de R$ 264,00 no mês.



Confira mais dicas para economizar



A Equatorial Goiás também recomenda atenção especial aos equipamentos de refrigeração, como geladeiras e freezers, que seguem entre os maiores vilões do consumo elétrico. A distribuidora orienta que os consumidores evitem abrir e fechar as portas desses aparelhos com frequência e que realizem periodicamente a limpeza da parte traseira, garantindo a ventilação adequada e o bom desempenho do motor.



Outra dica importante é concentrar o uso de eletrodomésticos que consomem muita energia, como ferro de passar roupa e máquina de lavar, em horários específicos e, se possível, em uma única vez, evitando o acionamento repetido dos equipamentos. Além disso, companhia reforça que a manutenção preventiva desses aparelhos é essencial para garantir a segurança e a eficiência no consumo.



A distribuidora reforça a importância de que as famílias verifiquem se têm direito à Tarifa Social de Energia Elétrica, que concede descontos de até 65% na conta. O benefício é destinado a consumidores de baixa renda, quilombolas, indígenas e pessoas em situação de vulnerabilidade, e pode ser solicitado junto à distribuidora mediante apresentação da documentação necessária.