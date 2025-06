Shopping em Goiânia lança campanha do agasalho

As doações seguem até o dia 15 de junho e o ponto de coleta está localizado ao lado da loja Novo Mundo

Reforçando seu compromisso com as comunidades onde atua, o Passeio das Águas Shopping realiza uma campanha de arrecadação de agasalhos e cobertores para auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade durante o período de frio a partir do dia 26 de maio. As doações podem ser feitas até o dia 15 de junho, em um ponto de coleta instalado ao lado da loja Novo Mundo.

A iniciativa faz parte de uma mobilização nacional promovida pela ALLOS, envolvendo 52 shoppings em todo o Brasil. No Centro-Oeste, o foco é a arrecadação de agasalhos, considerando as baixas temperaturas da estação. Os itens arrecadados serão destinados a instituições sociais locais, que atuam diretamente com pessoas em situação de vulnerabilidade. As doações do Passeio das Águas serão distribuídas para Central das Comunidades, Favela e Periferias de Goiás (COMFAPE) de Goiás.

Segundo Victória Soares, gerente de marketing do Passeio das Águas, a ação reforça o objetivo do shopping em ampliar sua atuação na comunidade. “Mais do que um centro de compras, o Passeio das Águas é um espaço de convivência e cuidado coletivo. Acreditamos na importância de iniciativas como essa para fortalecer laços com a comunidade e gerar impacto positivo na vida de quem mais precisa”, afirma.