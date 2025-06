Orango: Plataforma digital do Senac traz 60 cursos gratuitos para geração Z

O Senac acaba de lançar uma nova plataforma de educação digital pensada especialmente para jovens de 16 a 24 anos, que estão ingressando no mercado de trabalho. Batizada de Orango, a proposta é oferecer cursos gratuitos, com linguagem jovem, formato dinâmico e certificação reconhecida — tudo 100% online e com acesso fácil a qualquer hora e lugar.

Com um visual vibrante e navegação intuitiva, a Orango foi criada para dialogar diretamente com a chamada geração Z. Os cursos são curtos, interativos e trazem conteúdos atuais em áreas como Marketing, Games, Criatividade, Audiovisual, Inteligência Artificial, Comportamento e Empreendedorismo.

Na estreia, estão disponíveis 60 cursos. Em breve, novos títulos serão lançados. As aulas têm vários formatos, como vídeos, podcasts, PDFs, slides e games! Em média, cada curso tem duração de cerca de 10 horas.

A plataforma surgiu a partir de uma pesquisa feita com mais de mil jovens, que apontou um desejo claro: aprender com propósito, com foco no mercado de trabalho e por meio de cursos que ajudem a melhorar o currículo. Segundo o levantamento, aprender, para essa geração, vai muito além da obrigação acadêmica: trata-se de investir no próprio futuro.

A Orango oferece conhecimento por meio de uma experiência leve e divertida. Além disso, aposta em gamificação. Tudo para tornar o processo educacional mais atrativo e estimular a curiosidade dos alunos que, ao final, recebem certificado de participação.

A plataforma pode ser acessada em orango.senac.br.

Saiba quais são os 60 cursos disponíveis neste lançamento da Orango:

Inovação em movimento: IA no empreendedorismo e no comércio

IA nos negócios: estratégias para inovar e vender mais

Do projeto ao impacto social

Crises online e gestão de reputação digital

Do feed ao paladar: marketing para enogastronomia

Reputação online

Construindo uma cultura diversa e inclusiva

Turismo visual no digital

Enogastronomia e cultura

Edição criativa de vídeos para receitas no TikTok

Da ideia ao protótipo: validação rápida para empreendedores

Desvendando a inteligência artificial

Impacto social na prática: ferramentas para transformar comunidades

Fundamentos do empreendedorismo digital

Acessórios e estilo: como personalizar seus looks

Revitaliza e simplifica: moda consciente e sustentável

Design e criação de personagens para games e animação

Princípios essenciais do design gráfico

Técnicas de culinária para receitas rápidas

Gestão de carreira: planeje seu futuro com propósito

Produtividade turbinada: como potencializar suas atividades com IA

Empresas do amanhã: liderando a transformação sustentável

Inove e reinvente mantendo a criatividade no dia a dia

Gamificação em saúde com jogos que transformam

Conexão real: comunicação não-violenta com empatia

Ética digital

IA no varejo: estratégias para transformar a experiência do cliente

Redes sociais e estratégias de engajamento

IA para negócios: estratégias de automatização inteligente

Tomada de decisão inteligente

Produtividade e gestão do tempo para resultados conscientes

Inteligência emocional para o mundo digital

Gestão ágil de projetos para resultados rápidos

Saúde mental: estratégias para o bem-estar

Criptomoedas: investindo no futuro digital

Soft skills: como mandar bem no trabalho e na vida

Inovação empreendedora: ferramentas para criar o futuro

Gestão ágil de projetos com Scrum e Kanban

Produção audiovisual para a web

Storytelling criativo com imagem e som

Luz, câmera, ação: dominando o básico do cinema

Marketing digital e influência

Crie o seu game design document

Edição na palma da mão: produção de vídeo com smartphone

Criando conteúdo no YouTube: dicas para conquistar audiência

Produção de vídeos para redes sociais: conecte sua audiência com criatividade

Conteúdo interativo em produção digital audiovisual criativa

Design para iniciantes: criação e distribuição multimídia

Monetizando Podcasts: Transforme Sua Voz em Renda e Alcance

Microfone aberto: gravação e edição de podcasts descomplicadas

Produção de podcasts: da criação ao sucesso na mídia digital

A voz do jogo: desenvolvimento de personagens e narrativas para jogos digitais

Escrita para games: construa mundos interativos

Criando documentários impactantes

Escrita criativa para blogs e mídias digitais

Marketing digital descomplicado para redes sociais

Post de impacto: escrita criativa para conquistar seguidores

Roteiro de jogos: a arte de criar escolhas e desafios

Social media: estratégias para crescer e engajar

Escrita criativa e storytelling