De acordo dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), divulgados em abril, no primeiro trimestre de 2025, Curitiba, Goiânia e São Paulo se destacaram no Brasil como capitais líderes em demanda imobiliária, cada uma em um segmento específico de renda: econômico (até R$ 12 mil), médio (de R$ 12 mil a R$ 24 mil) e alto (acima de R$ 24 mil), respectivamente. O mercado imobiliário brasileiro registrou alta de 15,7% nas vendas de imóveis residenciais no período, com 102.485 unidades comercializadas em 221 cidades.

No primeiro trimestre foram lançadas 84.924 unidades - aumento de 15,1% em relação ao ano anterior. Durante o URBS Hub, evento realizado trimestralmente para premiar os melhores corretores parceiros do Grupo URBS, o sócio-diretor da empresa, Ricardo Teixeira, explicou sobre o momento atual do mercado imobiliário. “Agora é a hora do comprador. Os incorporadores estão trazendo a realidade da taxa Selic para a operação e nas negociações, com antecipação de pagamento, facilitando em muitos pontos”.

Ricardo Teixeira, que tem mais de 40 anos de atuação no mercado imobiliário, ressalta as vantagens de se comprar um imóvel no cenário econômico atual. “Quem compra hoje, compra uma oportunidade, porque o valor do metro quadrado ainda está bem abaixo da necessidade dos incorporadores de atualização em função dos custos de mão de obra, novo plano diretor, reforma tributária, etc. Na medida que a taxa Selic cair, o preço do imóvel vai subir muito, porque a pressão para subir está muito grande. Não foi feita ainda em função de uma Selic mais alta”, alerta.

Expansão

E o Grupo URBS está preparado para este momento, pois possui mais de cinco mil imóveis em sua carteira, somente em Goiânia e região são cerca de 3.900. Tanto que segue expandindo seus negócios, durante o evento foi anunciada a 19ª agência, a URBS Realty, cujo slogan é Construindo o futuro, expandindo fronteiras, e que vai atender os clientes que queiram comprar em outros locais do Brasil e também no exterior, mas sem deixar de lado os imóveis da capital.

“A URBS Realty veio para suprir uma lacuna do mercado goiano. O goiano quer comprar o mercado europeu, quer comprar o mercado americano, quer comprar a segunda residência em São Paulo, em Balneário Camboriú ou no Nordeste e não tinha uma empresa de confiança para fazer a intermediação, a consultoria desse negócio. Essa nova agência veio para isso, para atender o goiano que quer investir em outros mercados com segurança e rentabilidade”, destaca o sócio-diretor da URBS, Leandro Chaer.

O foco da nova unidade do grupo é atender aos mercados de segunda residência no Brasil e na Europa, contudo, também está aberta para fazer o caminho inverso. “A URBS Realty também vai vender o mercado brasileiro para o estrangeiro, quer seja o brasileiro que mora fora do país, quer seja o estrangeiro que está vendo o Brasil como uma boa oportunidade de negócio. O europeu, o americano e o asiático querem comprar imóveis no Brasil, estão procurando investimento e rentabilidade”, completa Chaer, que é especialista no mercado de alto padrão.