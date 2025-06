Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul recebem técnicos do Rally da Safra para avaliar milho segunda safra

Lavouras da segunda safra de milho do Sudeste do Mato Grosso, Norte do Mato Grosso do Sul e Sudoeste de Goiás estão na rota de avaliações das equipes do Rally da Safra a partir do dia 1º de junho. As regiões de Campo Verde, Primavera do Leste, Rondonópolis, Itiquira, Chapadão do Sul, Rondonópolis, Jataí, Mineiros e Rio Verde receberão os técnicos da expedição para confirmar o potencial produtivo nas áreas visitadas até o dia 07.

A boa distribuição e a continuidade das chuvas na últimas semanas dissiparam o risco do calendário de plantio tardio nos estados do Mato Grosso e Goiás, e as lavouras apresentam alto potencial produtivo.

A Agroconsult, organizadora da expedição, estima a segunda safra de milho em 112,9 milhões de toneladas, volume 10,5% superior à temporada passada, conforme avaliação preliminar do Rally. A área plantada é projetada em 17,9 milhões de hectares – 1 milhão de hectares (6,1%) a mais do que na safra 23/24. Já a produtividade é estimada em 105 sacas por hectare (+4,1%) – o índice ainda não é o maior já registrado, mas tem um excelente potencial para novo recorde a ser confirmado pelos técnicos em campo.

“Trata-se de uma segunda safra de milho com crescimento expressivo de área, mas que carregava uma dúvida grande sobre seu potencial produtivo em razão das lavouras terem sido implementadas em calendário de maior risco. O alongamento do ciclo da soja levou ao plantio mais tardio do milho - já no mês de março - especialmente no Mato Grosso e um pouco em Goiás. Mas o receio dos produtores acabou se dissipando com as boas chuvas de abril e que se estenderam até maio, período mais importante para a definição do potencial produtivo das lavouras”, explica André Debastiani, coordenador do Rally da Safra.

Segundo Debastiani, nessa mesma época no ano passado, o Rally vinha computando perdas de produtividade em diversos estados, como Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, em função da estiagem. “Já nesse início da etapa milho, apesar de sabermos que existem alguns problemas, como é o caso do Oeste do Paraná, onde as primeiras lavouras sofreram com a estiagem em janeiro, não há estados em situação crítica. Ao contrário: Mato Grosso e Goiás já estão com sua safra praticamente definida e têm tudo para ultrapassar os recordes anteriores, a depender dos resultados de campo”, afirma.

A expedição estará em campo até 15 de junho para ajustar a estimativa de produtividade da segunda safra de milho em cinco estados. Seis equipes percorrerão as lavouras entre maio e junho. As duas primeiras já avaliaram o Médio-Norte e Oeste do Mato Grosso, saindo de Cuiabá e visitando as regiões de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, Campo Novo do Parecis, Sapezal e Vilhena, em Rondônia, até 24 de maio.

As duas últimas equipes estarão no Sul do Mato Grosso do Sul e Norte e Oeste do Paraná entre 08 e 15 de junho, saindo de Campo Grande em direção às regiões de Dourados, Naviraí, Ponta Porã, Guaíra, Toledo, Campo Mourão, Assis Chateaubriand e Goioerê, antes de concluir os trabalhos em Londrina, no Paraná.

A 22ª edição do Rally da Safra é patrocinada pelo Banco Santander, OCP Brasil, BASF, Credenz® e SoyTech™ (marcas de sementes da BASF), xarvio® (plataforma digital oficial do Rally), BIOTROP, JDT Seguros e TIM Brasil.

O Rally já avaliou as condições de mais de 1,7 mil lavouras de soja durante as fases de desenvolvimento e de colheita nos estados de MT, GO, MG, MS, PR, SC, SP, RS, PA, MA, PI, TO e BA. Técnicos da Agroconsult e das empresas patrocinadoras visitaram produtores rurais nas regiões Sudeste do MT, Sudoeste de GO, Planalto do RS e Oeste do PR, entre abril e maio.

As áreas avaliadas pelo Rally da Safra 2025 respondem por 97% da área de produção de soja e 72% da área de milho.