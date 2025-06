Pesquisas apontam crescimento no número de mulheres que engravidam após os 35 anos

De 2010 a 2022, no Brasil, número de mulheres com mais de 35 anos que decidiu engravidar aumentou mais de 80%

Dados recém-divulgados pelo Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados) apontam que tem crescido o número de mulheres que engravidam na faixa etária dos 35 aos 39 anos, no Estado de São Paulo. Entre 2000 e 2024, o percentual de mães que tiveram filhos nessa faixa de idade subiu de 7,6% para 16,3%.

Ainda segundo esse levantamento, as mães na faixa de 25 a 29 e de 30 a 34 anos concentraram 50% do total de nascidos vivos em 2024, superando o grupo de mulheres de 20 a 24, que liderava as estatísticas no ano 2000.

Mas, não é somente em São Paulo que esse fenômeno está sendo visto. A chamada maternidade tardia tem avançado com força em todo o Brasil nas últimas décadas, conforme demonstra pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, apontam um crescimento de 81% nos casos de gravidez em mulheres com mais de 35 anos, entre os anos 2000 e 2020, em todo o país.

“O crescimento de mulheres que engravidam na faixa de idade dos 35 aos 39 anos é reflexo da mudança de hábitos da sociedade. Atualmente, é fato que as mulheres preferem ter filhos mais tarde, para privilegiar a carreira e os estudos”, explica o farmacêutico Bruno Jacon de Freitas, gerente de Qualidade e Assuntos Regulatórios da Euroart Import, que trouxe para o Brasil o lubrificante íntimo Conceive Plus, com fórmula que ajuda a engravidar.

Os números também apontam crescimento bastante expressivo de mulheres que engravidaram após os 40 anos. “Segundo dados do IBGE divulgados em 2024, o número de gestantes com idade superior a 40 aumentou de 64 mil para 106 mil entre 2010 e 2022, o que representa 65,7% de crescimento, ou seja, em apenas 12 anos os casos quase dobraram”, revela Jacon.

E os casais que não conseguem engravidar, o que fazer?

Entre 35 e 37 anos, a literatura médica aponta que a capacidade de uma mulher gestar um filho biológico apresenta uma queda expressiva, mas isso não é um impeditivo para a gravidez. “Os números que comprovam o crescimento de casos de gravidez tardia provam que mesmo após os 35 anos, uma mulher pode sim ter filhos, ainda que seja um pouco mais difícil. Utilizar um lubrificante de fertilidade, como o Conceive Plus, pode ser o primeiro passo para a realização desse sonho”, tranquiliza Jacon.

Segundo o farmacêutico, testes em laboratório comprovam que lubrificantes de fertilidade podem ser bastante efetivos para ajudar um casal a engravidar. “O lubrificante Conceive Plus aumenta o tempo de sobrevivência dos espermatozoides, permitindo que eles sobrevivam por até 72 horas a mais do normalmente fariam. Quanto mais tempo eles forem capazes de fecundar um óvulo, maior a probabilidade de coincidir com a ovulação da mulher no período fértil”, explica.

