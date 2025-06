No Sudoeste Goiano, em Rio Verde registra 9.360 admissões em abril, segundo Caged

Jataí está entre os municípios que mais emprega, o que soma um acrécimo de 5% com relação ao mesmo período do ano passado.

A região de Rio Verde encerrou o mês de abril com 9.360 contratações, de acordo com dados do Novo Caged, divulgados na última quarta-feira (28) pelo Ministério do Trabalho. No total, foram registradas 3.610 demissões e saldo de 5.750 empregos.

Segundo o levantamento, entre os contratados, 67,19% eram homens e 32,81% mulheres. A maioria (61,09%) possuía ensino médio completo e 30,99% estavam na faixa etária entre 18 e 24 anos.

Entre os setores da economia, Indústria foi o que mais contratou, responsável por 32,68% das admissões em abril, seguido por Comércio (24,20%) e Serviços (14,27%).

Entre os municípios da região, os que registraram maior número de admissões foram Rio Verde (4.637), Jataí (1.546) e Mineiros (1.066). Rio Verde (4.189), Jataí (1.983) e Mineiros (984) foram as cidades que mais demitiram no período.

Dados nacionais

No cenário nacional, o Brasil criou 257.528 empregos com carteira assinada em abril, conforme os dados do Novo Caged. O resultado decorre de 2.282.187 admissões e 2.024.659 desligamentos no período.

O setor de Serviços foi o principal responsável pela geração de vagas formais, com saldo positivo de 136.109 postos. Dentro do segmento, as atividades de informação, comunicação, serviços financeiros, imobiliários, profissionais e administrativos responderam por 52.446 novos empregos.

Na sequência, o Comércio gerou 48.040 vagas, seguido pela Indústria (35.068), Construção Civil (34.295) e Agropecuária, que também registraram desempenho positivo, com 4.025 postos formais.

Trabalho temporário

Em abril, foram registradas 80.778 admissões na modalidade de trabalho temporário em todo o Brasil, frente a 79.741 demissões — o que resultou em saldo positivo de 1.037 empregos. O setor que mais contratou foi o de Serviços, responsável por esse mesmo volume de admissões e demissões, com saldo de 931 postos.

O subsetor com maior número de contratações foi o de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, que somou 79.883 admissões, 79.467 desligamentos e saldo positivo de 859 empregos temporários.

No estado de Goiás foram 393 contratações na modalidade, sendo 139 na região de Rio Verde.

“O trabalho temporário cumpre um papel importante na dinâmica do mercado: garante agilidade para as empresas e amplia o acesso ao emprego formal em momentos decisivos da economia”, explica Enisson Sabino, gerente da Employer Recursos Humanos em Rio Verde.

A previsão da ASSERTTEM (Associação Brasileira do Trabalho Temporário) é que cerca de 630 mil contratos temporários sejam firmados entre abril e junho de 2025, o que representa um crescimento de 5% em relação ao mesmo período de 2024.

Municípios da região Sudoeste



Os municípios da região são: Aparecida do Rio Doce, Aporé, Caiapônia, Castelândia, Chapadão do Céu, Doverlândia, Jataí (foto), Maurilândia, Mineiros, Montividiu, Palestina de Goiás, Perolândia, Portelândia, Rio Verde, Santa Helena de Goiás, Santa Rita do Araguaia, Santo Antônio da Barra, Serranópolis.

Direitos do Trabalhador Temporário

Na modalidade temporária, o trabalhador tem anotação em carteira e os direitos assegurados pela legislação 6.019/1974. Dentre os direitos, estão inclusos pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado, 13° salário e férias proporcionais ao período trabalhado. Ele recebe 8% dos seus proventos a título de FGTS e o período como temporário conta como contribuição para a aposentadoria.

Vale ressaltar que na legislação, o trabalhador temporário pode ser contratado por até 180 dias, com a possibilidade de prorrogação por mais até 90 dias. A efetivação pode acontecer a qualquer momento desse período. Junto à Previdência, o trabalhador temporário também tem todos os direitos garantidos, desde que se respeite a carência mínima exigida para o pagamento dos benefícios.

Sobre a Employer Recursos Humanos

Uma das maiores empresas de RH do país, a Employer é uma agência de trabalho temporário e especialista em tecnologias para Recursos Humanos, com soluções web como folha de pagamento online, ponto eletrônico e sistema de holerite online. Com mais de 40 filiais distribuídas estrategicamente pelo Brasil, a Employer tem em seu portfólio grandes e importantes companhias nacionais e internacionais, que buscam soluções eficientes, capazes de simplificar as rotinas do RH.

Fonte: Ascom - Employer Recursos Humanos