Vereador sugere “adoção” de praças e espaços públicos

O vereador Marcos Patrick propôs ao executivo a realização de estudo técnico e jurídico para a implantação do programa “Adote uma Praça Digital” no município. / Foto: Divulgação digital Google

Por Francisco Cabral

O vereador Marcos Patrick propôs ao executivo a realização de estudo técnico e jurídico para a implantação do programa "Adote uma Praça Digital" no município. A proposta inclui a formação de parcerias com empresas privadas, entidades e instituições locais para a adoção de praças públicas. Entre as metas do programa estão a disponibilização de Wi-Fi gratuito à população, o reforço da segurança e da iluminação dos espaços públicos, a manutenção da limpeza e conservação contínua, além da promoção de ações de lazer, cultura e bem-estar em ambientes revitalizados. Segundo o parlamentar, experiências semelhantes já são aplicadas em cidades como São Paulo e Belo Horizonte, onde a junção entre iniciativa privada e espaços públicos tem gerado resultados positivos em inclusão social, digital e segurança urbana. O projeto também poderá ser vinculado a incentivos fiscais, publicidade institucional nos espaços adotados e contrapartidas em ações comunitárias, promovendo um ciclo virtuoso de valorização da cidade. O vereador destaca ainda que a digitalização e a ocupação saudável dos espaços públicos são estratégias fundamentais para tornar Jataí mais inteligente, segura e conectada com o futuro.