Gigante do AGRO abre oportunidade de trabalho em Chapadão do Céu

A Cerradinho Bioenergia, empresa do setor sucroenergético que produz etanol e seus coprodutos a partir de matéria-prima renovável, como a cana e o milho, está com processo seletivo aberto para a contratação de colaboradores em diversas áreas em Chapadão do Céu, em Goiás.

Os processos seletivos para todas as posições são iniciados online. Os interessados em participar do processo seletivo devem acessar a página da CerradinhoBio na plataforma Gupy (cerradinhobio.gupy.io) e escolherem a vaga à qual melhor se adapta seu perfil, fazendo o cadastro de suas informações básicas e currículo para avaliação. Nesta página são divulgadas frequentemente as oportunidades de trabalho na empresa.

Como explica Julia Galbeiro Frizoni, Gerente de Recursos Humanos, os postos de trabalho são preferencialmente para moradores da cidade na qual a CerradinhoBio tem sua planta. “Somos uma empresa que cresce a cada dia e com isso temos novas vagas voltadas para nossa unidade aqui em Chapadão do Céu, proporcionando desenvolvimento para as comunidades ao nosso redor, dando preferência para pessoas do município que queiram crescer junto com a gente.”