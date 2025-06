Dispositivos móveis - Duas horas do dia em que o celular não deve ser usado, aconselha Bill Gates

Por Rúbia Layane/Itatiaia/MSN

Bill Gates fez um alerta sobre o uso excessivo dos celulares, especialmente entre os jovens, recomendando que esses aparelhos sejam deixados de lado em certos momentos, como durante as principais refeições (almoço e jantar).

“Não temos celulares à mesa quando comemos, não demos celulares aos nossos filhos até os 14 anos e eles reclamaram porque outras crianças já tinham”, disse ele, segundo o jornal britânico The Mirror.

Para Gates, há uma razão importante para evitar o uso do smartphone nas refeições: ele defende um uso consciente e equilibrado da tecnologia. O empresário incentiva os pais a acompanharem o uso dos dispositivos pelos filhos e a estimularem atividades que não envolvam telas, principalmente durante as refeições — um momento que ele valoriza muito como essencial para desconectar e aproveitar o tempo com família e amigos, promovendo a interação pessoal.

Além disso, Gates sugeriu que as empresas de tecnologia e desenvolvedores de aplicativos assumam a responsabilidade por criar produtos que incentivem um uso saudável e positivo. Isso porque o vício em tecnologia e o tempo excessivo diante das telas podem prejudicar a saúde mental e o bem-estar geral.

Por fim, o fundador da Microsoft ressaltou a importância de estabelecer limites no uso dos dispositivos, especialmente para os jovens, a fim de prevenir problemas como ansiedade e depressão.