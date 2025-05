Fantasia sexual, ménage, swing e até suruba estão entre os desejos de Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho no Brasil, nasceu como uma campanha de marketing para aquecer o comércio entre o Dia das Mães e o Dia dos Pais. A ideia foi de um publicitário paulista, nos anos 1940, e logo a data se tornou uma das mais lucrativas do ano — inclusive para o mercado adulto. Hoje, os presentes tradicionais como flores e perfumes dividem espaço com brinquedos sexuais, lingeries e planos ousados para apimentar a relação.

Segundo uma pesquisa feita pelo Sexlog, maior rede social para casais e solteiros liberais da América Latina, a comemoração ideal do Dia dos Namorados envolve, sim, carinho e romantismo — mas também muito sexo e fetiches. Dos 2.079 participantes, 47,47% querem sexo a dois em clima íntimo, 36,94% sonham em realizar uma fantasia e 35,50% gostariam de envolver mais pessoas na celebração, em experiências como ménage, swing ou suruba.

“Não é que o amor tenha perdido espaço. O que os dados mostram é que ele ganhou novas formas de ser vivido”, analisa Mayumi Sato, CMO do Sexlog. “O Dia dos Namorados se tornou uma data de conexão e entrega, mas isso não precisa acontecer apenas de maneira tradicional. Cada vez mais casais — e até pessoas solteiras — aproveitam o momento para explorar fantasias, se abrir ao diálogo sexual e, principalmente, descobrir novos caminhos para o prazer”.

A pesquisa mostra que o ménage é o fetiche mais desejado, com 70,42% das menções, seguido por sexo em local público ou inusitado (35,31%), swing (33,14%), sexo anal (32,42%) e suruba (30,06%). Outros desejos recorrentes são o voyeurismo (22,51%) e o uso de brinquedos eróticos (21,89%). E o mais interessante: 77,29% dos entrevistados afirmam que gostariam de fazer algo diferente neste ou em um próximo Dia dos Namorados, mas 65,27% nunca realizaram uma fantasia na data.

O Sexlog também quis saber o quanto os casais estão conversando sobre isso. A maioria (45,07%) afirma falar abertamente sobre suas fantasias, enquanto outros 24,24% abordam o tema só quando o clima ajuda. Já 30% ainda têm dificuldades: consideram o assunto tabu ou simplesmente nunca conversaram sobre isso.

Entre os depoimentos enviados pelos entrevistados, alguns revelam como uma pitada de ousadia pode transformar completamente o clima da comemoração:

“Minha ex-noiva foi de vestido e sem calcinha ao jantar. Aquilo me deixou tão excitado que não resistimos e transamos no estacionamento do restaurante mesmo.” — Antônio

“Levei minha companheira para um churrasco na chácara de uns primos. Todo mundo bebeu um pouco a mais e o sexo rolou solto. Estávamos em dois casais e mais quatro amigos... Todos transaram com ela e com a esposa do meu primo.” — Guilherme

Mayumi destaca que fantasias como essas não são exclusividade do universo liberal. “Existe uma vontade real de experimentar, de viver algo fora da rotina, mas sempre com diálogo e respeito. O autoconhecimento e a conversa aberta com o parceiro são o primeiro passo para que isso aconteça de forma segura e prazerosa para todos os envolvidos.”

Sobre o Sexlog

Com mais de 23 milhões de usuários, o Sexlog é a maior rede social de sexo e swing da América Latina. A plataforma oferece um ambiente seguro para quem deseja explorar a sexualidade com liberdade, respeito e muito prazer.