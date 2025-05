Vereador sugere a criação de uma CEASA em Jataí

Marcos Patrick sugere criação de uma Ceasa em Jataí

O vereador Marcos Patrick sugeriu ao executivo o envio de um projeto de lei para a criação de uma Ceasa (Central de Abastecimento) no município de Jataí. “A medida é essencial para estruturar e ampliar a comercialização da produção agrícola local, promovendo o desenvolvimento econômico e melhores condições para produtores e consumidores”, afirmou ele. “O município possui um expressivo número de agricultores familiares que enfrentam dificuldades na comercialização, frequentemente dependendo de atravessadores e mercados distantes. A Ceasa proporcionará um canal direto para o escoamento da produção, garantindo preços mais justos aos pequenos produtores e alimentos mais acessíveis à população. Atualmente, parte significativa da produção agrícola de Jataí é enviada para outros mercados, o que aumenta os custos e reduz a competitividade dos produtores locais. Também seria criado um espaço adequado para armazenamento, distribuição e venda de produtos agrícolas, o que deve reduzir desperdícios e melhorar a eficiência logística. O município, que possui assentamentos rurais e áreas de expansão urbana, necessita de suporte para a comercialização dos produtos dessas regiões”.

Luciano pede construção de sistema de drenagem na Avenida Petrobras

O vereador Luciano Lima requereu à administração municipal a construção de um sistema de drenagem urbana no perímetro da Avenida Petrobras, conforme as diretrizes do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Jataí. “A solicitação visa mitigar o alto fluxo de águas pluviais provenientes dos bairros Portal do Sol e Jardim Paraíso, que atualmente escoam sem direcionamento adequado”, disse ele. “Esse cenário tem resultado em acúmulo excessivo de água na Avenida 31 de Maio, especialmente nas proximidades da Escola Municipal Professor João Justino de Oliveira (Caic), causando transtornos à mobilidade urbana, comprometendo a infraestrutura viária e aumentando o risco de erosão e alagamentos. A ocupação progressiva da região, com novos loteamentos, tende a aumentar a impermeabilização do solo e, consequentemente, intensificar o escoamento superficial das águas pluviais. É muito importante a implantação de um sistema de drenagem urbana adequado, conforme parâmetros do Plano Diretor de Drenagem Urbana de Jataí, instituído pela Lei Ordinária nº 4.144 de 2019, que estabelece objetivos, metas, prognósticos e alternativas para o período de 2020 a 2042”.

Kátia propõe solução para problema de drenagem em dois setores

A vereadora Kátia Carvalho propôs à prefeitura a implantação de um projeto chamado Jardins de Chuva no Conjunto Rio Claro e no bairro Primavera. “O crescimento urbano acelerado e o aumento das áreas impermeabilizadas têm causado sérios problemas de drenagem, resultando em acúmulo de enxurradas, alagamentos e erosão nos períodos chuvosos”, alertou ela. “Os setores Conjunto Rio Claro e Primavera enfrentam frequentemente desafios relacionados ao escoamento inadequado das águas pluviais, o que pode causar danos estruturais às vias públicas, assoreamento de córregos e riscos para a população, como dificuldade de locomoção e acidentes em dias de chuva intensa. O excesso de escoamento superficial também contribui para a sobrecarga dos sistemas de drenagem, levando a entupimentos e transbordamentos. Os jardins de chuva são uma solução eficiente, sustentável e de baixo custo para o manejo das águas pluviais. Essas áreas são projetadas para captar, armazenar temporariamente e permitir a infiltração gradual da água da chuva no solo. Entre os benefícios apontados estão a redução do volume e da velocidade das enxurradas, diminuição da sobrecarga no sistema de drenagem urbana, filtragem natural da água, reabastecimento do lençol freático, aumento da biodiversidade urbana, melhoria da qualidade do ar, redução das ilhas de calor e valorização paisagística das áreas públicas. A implantação dos jardins de chuva pode ocorrer em locais estratégicos, como canteiros centrais de avenidas, praças, áreas verdes subutilizadas e espaços próximos a bocas de lobo, visando maior eficiência na retenção e infiltração da água da chuva”.

Lazinho propõe convênio com escola de ensino especial

O vereador Lazinho do Asfalto reivindicou à prefeitura a criação de um convênio com a Escola de Ensino Especial Érica de Melo Barboza. “A iniciativa atende a uma demanda da população que busca maior atenção para a escola, instituição filantrópica sem fins lucrativos fundada há mais de 40 anos”, afirmou o parlamentar.