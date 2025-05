DATAGRO eleva estimativa da produção brasileira de soja e milho 2024/25

O mais recente levantamento da DATAGRO Grãos projeta a produção brasileira de soja na safra 2024/25 em 172,0 mi de t, um avanço de 0,4% em relação à estimativa anterior, de 171,2 mi de t, e de 11% sobre a difícil colheita de 2023/24, marcada por severas perdas em várias regiões do país. A recuperação é atribuída tanto ao aumento de área plantada — que atinge 48,0 mi de ha, 4% acima dos 46,2 mi de ha do ciclo anterior — quanto à melhora de 7% no rendimento médio, que chega a 3.585 kg/ha.

Apesar do início tardio da semeadura, dado o atraso das chuvas de primavera-verão no Centro-Oeste, a colheita da safra 2024/25 pôde ser completada dentro da janela normal, beneficiada por condições climáticas amplamente favoráveis durante o desenvolvimento das lavouras. Perdas ficaram concentradas no sul do Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná e, especialmente, no Rio Grande do Sul, estado que já passa pela quarta quebra de safra consecutiva.

Com o ajuste nas projeções, a expectativa é de superávit: a produção deve superar o consumo interno em 576 mil t — o primeiro saldo positivo após cinco anos consecutivos de déficit, ainda que modesto em comparação àqueles registrados em 2019/20 (+1,1 mi de t), 2017/18 (+1,2 mi de t) e 2016/17 (+2,7 mi de t). Para este ciclo, a DATAGRO estima que sejam esmagadas internamente 57,5 mi de t, 3% a mais que no ano anterior, e que sejam exportadas 111,0 mi de t, 11% acima da temporada passada. O balanço positivo ao longo do ano deverá limitar valorizações muito expressivas dos preços do grão brasileiro, mesmo perante os recordes de demanda.

Milho

O novo levantamento DATAGRO também elevou sua expectativa de produção de milho no Brasil, com colheita projetada em 132,7 mi de t em 2024/25. O volume representa um aumento de 0,7% em relação às 131,7 mi de t estimadas no mês anterior e um avanço de 8,7% sobre à colheita 2023/24, que somou 122,1 mi de t.

A safra de verão está avaliada em 25,2 mi de t, 2% acima das 24,7 mi de t de 2023/24, mesmo diante de uma redução de 7% da área plantada, consequência de preços baixos predominantes ao longo de 2024 e custos de produção irregulares. O crescimento da produção é atribuído à expressiva recuperação da produtividade, a qual alcançou 6.608 kg/ha, recuperação de 9% frente aos 6.038 kg/ha do ciclo anterior.

O milho de inverno 2025, responsável por 81% da produção nacional, está projetado em 107,5 mi de t — próximo ao recorde histórico de 108,6 mi de t em 2022/23 e significativamente superior às 87,5 mi de t colhidas em 2023/24, quando as principais regiões produtoras sofreram com estiagem severa. Neste mês, a DATAGRO ajustou a estimativa de produtividade de 5.914 para 5.957 kg/ha, o maior rendimento já registrado para as lavouras de inverno no Brasil e superando em 7% o resultado de 2023/24. A área está estimada em 18,0 mi de ha, 4% acima do último ciclo e praticamente estável em relação ao levantamento anterior. O incremento de área deste ano foi resultado direto da valorização dos preços do cereal no último trimestre de 2024.

Mesmo com a forte produtividade, a expectativa é que a demanda supere a produção brasileira em 2,3 mi de t, com o quinto déficit consecutivo de cereal no país, ainda que menos severo que no ano anterior, 4,8 mi de t.