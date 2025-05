Última semana para declarar Imposto de Renda:

Prazo para declaração se encerra nesta sexta-feira (30) e contribuintes podem realizar atendimentos pessoais no Centro Universitário Estácio de Goiás, em Goiânia

O prazo para realizar as declarações do Imposto de Renda 2025 termina nesta semana, dia 30 de maio, e marca o fim de uma mobilização de mais de 46,2 milhões de contribuintes aptos a se manter regularizados com a Receita Federal. Para quem ainda tem dúvidas, o Centro Universitário Estácio de Goiás, juntamente com o Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Receita Federal, presta um atendimento gratuito aos contribuintes para realizarem suas declarações do Imposto de Renda.

Os atendimentos acontecem em três dias diferentes da semana, às segundas, terças e quintas-feiras. Quem teve rendimentos acima de R$ 33.888 em 2024 ou realizou atividade rural com receita bruta acima de R$ 169.440 entra no grupo dos que vão contribuir com o imposto.

Coordenadora dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Gestão de RH da Estácio, Jheneffer Duarte (foto), explica que o objetivo no núcleo é fazer atendimento às pessoas mais carentes, obrigadas a declarar Imposto de Renda, mas que não possuem condições de pagar um contador para este serviço. “A legislação admite deduções, no entanto, deve-se analisar cada caso, avaliando dados como número de dependentes e custos com educação e saúde, por exemplo”, pontua.