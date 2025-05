Vereador pede revisão do Plano Diretor de Jataí

Adilson solicita semáforo no cruzamento das ruas Caiapônia e Miguel de Assis

O vereador Adilson Carvalho solicitou à SMT a implantação de um semáforo no cruzamento das ruas Caiapônia e Miguel de Assis, na Vila Progresso. “A proposta atende a um desejo antigo dos moradores e comerciantes da região, que relatam a ocorrência frequente de acidentes no local, atribuída ao intenso tráfego de veículos e à carência de sinalização eficiente”, assinalou ele. “A Rua Miguel de Assis é uma das principais vias da cidade, conectando o centro a bairros como Vila Progresso e Santa Maria. Por isso a necessidade de um estudo detalhado para melhorar o tráfego no cruzamento citado, para trazer mais segurança tanto para pedestres quanto para motoristas que utilizam o local”.

Carlone reivindica Cmei para o Jardim dos Ipês

O vereador Carlone Assis reivindicou à administração municipal a construção de um Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) no Residencial Jardim dos Ipês. “A medida busca atender à demanda crescente por vagas na educação infantil e garantir o acesso das crianças à educação de qualidade, conforme orienta a Constituição Federal de 1988”, afirmou ele. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), artigo 54, inciso IV, também é citado, prevendo que é dever do Estado assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças até seis anos de idade, como parte do direito à educação. O vereador ressalta que não há Cmei no Residencial Jardim dos Ipês e que a população infantil na localidade está em crescimento. Por isso, solicita providências urgentes para a construção da unidade de ensino, com o objetivo de garantir o acesso à educação desde a primeira infância e promover o desenvolvimento social e educativo das crianças da comunidade.

Destaque

Abimael pede revisão do Plano Diretor de Jataí

O vereador Abimael Silva requereu ao executivo que seja realizada a revisão do Plano Diretor do município. “A revisão do Plano Diretor é fundamental para garantir um crescimento equilibrado, sustentável e planejado, assegurando o desenvolvimento estruturado do município, sem comprometer a qualidade de vida da população e a preservação dos recursos naturais”, disse ele. “A revisão é indispensável para adequar o crescimento urbano, assegurando infraestrutura e serviços públicos compatíveis com a expansão da cidade; atualizar as diretrizes de zoneamento, promovendo o uso racional do solo e harmonizando áreas residenciais, comerciais, industriais e ambientais; melhorar a mobilidade urbana, prevendo soluções para trânsito, transporte público e acessibilidade; proteger o meio ambiente, regulando a ocupação de áreas sensíveis e promovendo políticas de preservação; e fomentar o desenvolvimento econômico, garantindo segurança jurídica para investidores e organização do setor produtivo. O poder executivo municipal deve adotar as providências necessárias para a revisão do Plano Diretor de Jataí, assegurando a participação da sociedade civil, entidades de classe e setores técnicos no processo, de modo que as mudanças sejam debatidas e alinhadas às necessidades do município”.

Nota JN

É salutar a revisão do Plano Diretor do Município, ademais faz parte do desenvolvimento do município e de uma cidade que não para de crescer, mas o que não pode é transformar áreas estritamente residenciais em áreas estruturais para beneficiar grupos diminutos de empresários, ou seja, o que não pode com essa mudança é beneficiar uma minoria em detrimento da maioria. Fato esse foi o que aconteceu com alguns setores de nossa cidade, onde antes era especificamente residencial e de repente, atendendo a interesses dessa minoria foi transformado em Estruturais colocando os moradores reféns de atividades do tipo bares e clubes noturnos, e que agora tiram o sossego desses moradores.

Carlinhos requer ponte entre UFJ e Estrela Dalva

O vereador Carlinhos Canzi solicitou à prefeitura a construção de uma ponte que ligue o bairro Estrela Dalva ao câmpus da Universidade Federal de Jataí (UFJ). A justificativa para o pedido é a falta de um retorno seguro para os alunos que deixam a universidade, os quais são forçados a percorrer distâncias maiores e atravessar uma rodovia movimentada sem iluminação. A construção da ponte visa facilitar o acesso, reduzir o risco de acidentes e proporcionar mais segurança e comodidade para todos.