Ação atende 200 pacientes gratuitamente para prevenção do glaucoma

A 2ª edição da campanha 24 horas pelo Glaucoma realizada no último sábado (24) foi um sucesso. As 200 vagas disponíveis foram preenchidas. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2030, espera-se que haja em torno de 100 milhões de portadores de glaucoma no mundo. A doença geralmente está relacionada ao aumento da pressão intraocular, ligada, em sua maioria, a fatores genéticos, mas também pode ter condições médicas sistêmicas associadas.

O evento é promovido pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO) para celebrar o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, que é em 26 de maio, e em Goiás, organizado pela Sociedade Goiana de Oftalmologia (SGO). Este ano houve ainda parcerias com o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia (GoiâniaPrev), onde foi realizada a ação, com a Fundação Banco de Olhos e com a Pontifícia Universidade Católica (PUC) Goiás, as quais disponibilizaram médicos e acadêmicos, respectivamente, para conduzir os atendimentos.

Uma novidade nesta edição foi o atendimento de 50 pacientes regulados pelo município. “Aqueles que precisarão fazer algum acompanhamento, procedimento ou alguma cirurgia, na área do glaucoma ou catarata, foram encaminhados para a rede SUS de Goiânia. Eles serão atendidos pelo serviço de oftalmologia especializado e farão as suas cirurgias e procedimentos que precisarem”, explica a oftalmologista e diretora da SGO, Luciana Barbosa Carneiro.

Ela ressalta a importância dessa regulação. “Antigamente, quando não tinha regulação, esses pacientes ficavam num limbo. Você diagnostica e o paciente vai fazer o que com esse diagnóstico? Para onde que ele vai? Ele não tinha para onde ir. Agora sim, junto com a regulação do município de Goiânia, esse paciente já está cadastrado na rede do SUS municipal. Esse paciente foi cadastrado, será chamado para fazer uma nova consulta e vai ser feito posteriormente o procedimento que ele precisa para evitar a cegueira”, destaca.

Durante a manhã de sábado foram realizados gratuitamente os exames de acuidade visual, fundo de olho (mapeamento de retina), tonometria e retinografia com retinógrafo portátil. “Foi um trabalho muito importante para a prevenção da cegueira em Goiás e em Goiânia. Esses 200 pacientes que foram atendidos passaram por todos os exames disponibilizados. Essa retinografia, por exemplo, eu posso tê-la para comparar no futuro para ver se esse paciente evoluiu ou não”, pontua Luciana Barbosa.