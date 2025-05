Equatorial Goiás se une à Secretaria de Trânsito de Goiânia em blitz educativa do Maio Amarelo

Goiânia, 27 de maio de 2025 – Com foco na conscientização para a segurança viária, a Equatorial Goiás participa, hoje (27), da blitz educativa promovida pela Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito de Goiânia (SET), dentro da programação da campanha Maio Amarelo. A ação ocorrerá a partir das 14h30, na Avenida Leopoldo de Bulhões, e contará também com a participação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) e do SEST Senat.

A iniciativa integra o movimento nacional que visa reduzir os índices de acidentes e mortes no trânsito por meio da educação e da mudança de comportamento da população. A Equatorial Goiás leva à blitz um alerta sobre as consequências da imprudência ao volante, em especial as colisões contra postes da rede elétrica — um tipo de acidente que, além de comprometer o fornecimento de energia, representa risco à vida e gera prejuízos a toda a sociedade.

Segundas-feiras lideram em acidentes com postes em Goiás

Dados levantados pela Equatorial Goiás revelam um cenário preocupante. Em 2024, quase 3,5 mil postes da rede elétrica foram abalroados em acidentes de trânsito no estado — o equivalente a cerca de 10 estruturas danificadas por dia. A maioria das ocorrências é registrada nos dias úteis, com destaque para as segundas-feiras, que concentram 15,7% dos casos. O período da manhã, especialmente entre 8h e 10h, é o mais crítico.

Outro dado que chama atenção é a baixa responsabilização dos condutores. Apenas 1 em cada 10 motoristas envolvidos nos acidentes é identificado, e menos de 5% permanecem no local da ocorrência. Isso impede o ressarcimento pelos danos causados à rede elétrica e amplia os prejuízos para a sociedade. A reposição de um poste pode levar até seis horas, afetando hospitais, escolas, comércios e residências.

“O impacto de uma colisão com a rede elétrica vai além do poste. É a distribuição de energia que fica comprometida, e isso coloca em risco o funcionamento de serviços essenciais e até a segurança de quem circula na área”, destaca o gerente do Centro de Operações Integradas (COI) da Equatorial Goiás, Vinicyus Lima. Ele reforça ainda que o comportamento de risco no trânsito, como dirigir sob efeito de álcool, continua sendo um dos principais fatores por trás desses acidentes.

Desacelere: seu bem maior é a vida

A campanha Maio Amarelo, em 2025, tem como tema central a frase “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, proposta pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). O lema sintetiza o objetivo da mobilização: alertar sobre os perigos do excesso de velocidade, da combinação entre álcool e direção e da desatenção ao volante. A Equatorial Goiás apoia a campanha como forma de ampliar a conscientização da sociedade sobre o papel de cada condutor na construção de um trânsito mais seguro.

De acordo com o secretário de Engenharia de Trânsito de Goiânia, Tarcísio Abreu, a preservação da vida deve estar acima de qualquer outra prioridade. “Cada escolha no trânsito tem impacto direto na segurança coletiva. A responsabilidade individual evita tragédias e protege serviços essenciais que também são afetados pelos acidentes. Direção consciente é um gesto de cidadania”, afirma.