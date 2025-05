Anápolis é a cidade do interior de Goiás com maior déficit habitacional

Segundo dados do estudo realizado pelo Instituto Mauro Borges, mais de 11 mil famílias anapolinas vivem em situação de moradia inadequada. Município tem o segundo maior déficit, ficando atrás apenas da capital, Goiânia. Cidade também teve também crescimento populacional acima da média do Estado. Para atender demanda do primeiro imóvel, mercado imobiliário intensifica lançamentos do MCMV na cidade

De acordo com dados do estudo realizado pelo Instituto Mauro Borges, calculado através do CadÚnico, em 2023, há 212 mil famílias que residem em habitações com algum grau de carência em Goiás, e o número vem crescendo. Em 2022, 201 mil famílias viviam em situação de precariedade ou deficiência habitacional, representando um crescimento de quase 11 mil novas famílias nessa situação.

Entram no cálculo de déficit habitacional famílias que vivem em domicílios improvisados; domicílios rústicos; em coabitação, com domicílio de somente um cômodo ou domicílio adensado com mais de três pessoas por dormitório. Há também as famílias que suportam um ônus excessivo com aluguel, cujo custo supera 30% da renda familiar.

A cidade de Anápolis, é primeira cidade do interior de Goiás no ranking dos municípios com maior déficit habitacional, atingindo 11.065 famílias em 2023. Anápolis fica atrás somente da capital de Goiás, Goiânia, que tem 41.900 famílias nesta situação. A terceira colocada é Aparecida de Goiânia, com déficit de moradia para 10.426.

O déficit habitacional em Anápolis também cresceu, quase dobrando nos últimos cinco anos, saindo de 6.768 famílias em situação de déficit habitacional para mais de 11 mil. A gerente comercial da MRV, Giselle Arantes, observa que este crescimento se deve a diversos fatores, como o crescimento econômico da cidade que tem atraído diversos moradores, mas também ao crescimento vegetativo da população.

A população da cidade chegou a 398.817 pessoas no Censo de 2022, o que representa um aumento de 19,18% em comparação com o Censo de 2010, quando a cidade tinha 325.163 mil habitantes. Anápolis teve um crescimento populacional maior do que a média percentual do estado de Goiás, que apresentou um crescimento de 17,55% em 2022, quando comparado ao Censo anterior. O crescimento populacional de Anápolis também foi percentualmente maior do que o da capital, Goiânia, que chegou a 1.437.237 pessoas no Censo de 2022, representando um aumento de 10,39% em comparação com o Censo de 2010.

Segundo Giselle, o mercado imobiliário na cidade tem se movimentado para oferecer condições de redução do déficit habitacional, com moradia de qualidade a preço acessível para a população. Um exemplo é a MRV que já está há oito anos em Anápolis e, neste período, lançou seis empreendimentos que totalizaram 1.600 unidades habitacionais e no momento está com dois empreendimentos em construção,o Arcos do Jardim, situado no bairro de Lourdes, e o Epic, no Jardim Europa.

Com meta de chegar a 3000 unidades lançadas até 2028 e promover um aumento de R$ 600 milhões em valor geral de vendas (VGV) , a MRV acaba de apresentar ao mercado de Anápolis seu novo lançamento residencial que será no Setor Sul, ao lado da Vila Formosa, o Arcos do Planalto, um projeto com diferenciais de lazer.

O gestor comercial da MRV em Goiás, André Ramos, informou que o projeto poderá ser financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida e oferecerá diversos benefícios para o consumidor que deseja adquirir a casa própria, com o objetivo de contribuir para que o maior número de pessoas possam ter condições de realizar esse sonho da moradia. “Será um projeto muito bem localizado, bem próximo a academia de rede, das lojas Havan, do Parque Ipiranga, um bairro muito bem desenvolvido, com infraestrutura completa, presença de shopping center e uma vista definitiva para o verde, pois estamos frente a uma área de preservação ambiental permanente (APP)”, destaca ele.

Além disso, a empresa desenvolveu uma oportunidade de negócio para facilitar a vida das famílias que poderão financiar 100% do imóvel, com um sinal simbólico de R$ 240,00, com parcelamento da entrada direto com a construtora. Ramos destacou que a empresa tem um longo histórico de sucesso em seus empreendimentos na cidade, contribuindo também para a geração de emprego e movimentando a economia do município, que está na rota da empresa para mais investimentos. “Temos uma atuação forte em Anápolis e nossos projetos são muito bem aceitos pela população, que já conhece a solidez e qualidade da empresa. Contribuímos com a geração de 3.900 empregos diretos e 5.200 empregos indiretos na cidade e vamos continuar gerando moradias para sanar o déficit habitacional”, destaca ele.

Saiba mais sobre o Arcos do Planalto

O projeto residencial será construído na Rua Lucinda Silva Santos, no Setor Sul, em Anápolis/GO. Com uma área de mais de 26 mil metros quadrados, o empreendimento vai abrigar 388 apartamentos, distribuídos em quatro torres, com elevador. As unidades contarão com cerca de 43 m², com dois quartos, com opção de varanda ou espaço garden nas unidades térreo, que soma mais 6 m² à área privativa. Além disso, o residencial contará com academia coberta, churrasqueira, espaço gourmet, pet place, piscina adulto e infantil, playground, bicicletário e salão de festas com copa.