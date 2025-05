Consumidor de energia terá a chance ganhar R$ 25 mil em sorteio de distribuidora

Goiânia, 26 de maio de 2025 – Clientes residenciais e rurais de Goiás que mantêm as contas de energia pagas em dia terão a chance de serem contemplados com prêmios de R$ 25 mil no sorteio final da promoção "Energia em Dia", promovida pelo Grupo Equatorial. O sorteio dos prêmios ocorrerá no dia próximo dia 31 de maio, por meio da Loteria Federal. Goiás está entre os três estados que terão dois ganhadores na etapa final, ao lado do Maranhão e do Pará.