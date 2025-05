A mais tradicional festa italiana de Goiás está agendada para 5 a 8 de junho, mas ontem (21/5), lançamento antecipou um pouco da alegria e sabor do evento, além de realizar o Tombo da Polenta

Um momento nostálgico, que nasceu nas cozinhas italianas e traduz o simbolismo da culinária para o italiano. Estamos falando do Tombo da Polenta, o ato de derramar uma grande quantidade de polenta cozida em uma forma para que seja feito o corte. O que é parte de um processo na preparação de um prato, para os italianos, é um momento de reunião, cantoria, danças, alegria. Afinal, para este povo, a comida não é apenas uma necessidade, mas uma forma de celebrar a vida, a família e as tradições.

Pela primeira vez, o 19º Festival Italiano de Nova Veneza apresentou esta tradição durante o jantar de lançamento do evento para imprensa e convidados, no dia 21 de maio. Em parceria com a Associação Cultural Italiana de Nova Veneza (Acinove), esse momento tão marcante para as famílias italianas no passado foi reproduzido.

Cerca de 40 integrantes da Acinove, todos descendentes de italianos, e um exército de polenteiras da Cantina da Nonna se uniram para preparar este resgate. “A polenta não pode deixar de ser mexida e o ponto certo é a cremosidade. Assim que termina o cozimento, ela é despejada num recipiente, foi servida em seguida, em meio a muita música, alegria e animação. É a nossa pamonhada”, brincou Marlene Stival, uma das participantes do tombo da polenta.

E ela, a polenta, será servida em vários pratos da Cantina da Nonna, o restaurante oficial do Festival Italiano de Nova Veneza, cuja 19ª edição começa no dia 5 de junho, seguindo até o dia 8. Neste ano, inclusive, a organização aumentou 25% a quantidade de fubá de milho para atender a demanda pelo prato, especialmente a polenta frita, considerada um dos mais procurados na festa italiana.

Novidades para 2025

Durante o lançamento, a coordenadora do festival, Maria do Carmo Basílio anunciou novidades que prometem surpreender os visitantes da 19ª edição do Festival Italiano de Nova Veneza. Pela primeira vez, o cardápio da Cantina da Nonna terá uma sobremesa oficial: o Tiramisù, clássico italiano à base de café e mascarpone. Outro grande destaque é o novo molho para as massas, feito à base de cogumelos frescos e filé mignon. “Buscamos a cada ano oferecer novidades e estamos investindo no conforto dos nossos visitantes”, disse a coordenadora.

A expectativa é receber cerca de 130 mil visitantes nos quatro dias, um aumento de 10% de público em relação ao ano passado. De shows emocionantes a saborosos pratos, o evento promete ser uma celebração inesquecível da cultura, da música e da gastronomia. Só na Cantina da Nonna, serão 31 opções no cardápio, mas haverá ainda cerca de 90 estandes de culinária, artesanato, bebidas e doces.

Melhorias foram agregadas ao evento, como a implantação do cardápio digital, totens e o aumento das mesas e cadeiras. Já a prefeitura da cidade, reformou os banheiros da praça e anunciou o estacionamento gratuito durante o evento. Para fechar com chave de ouro as novidades do 19º Festival Italiano de Nova Veneza, uma ótima notícia para os visitantes: mesmo com os incrementos no cardápio e a alta de preços dos alimentos, os preços serão os mesmos de 2024.

“O festival ampliará sua seleção de pratos sem aumentar os valores, garantindo uma experiência gastronômica acessível e repleta de sabores autênticos, levando em consideração o momento econômico que afeta a todos”, salientou Maria do Carmo Basílio.

O prefeito da cidade, Valdemar Costa, destacou, ainda, a relevante movimentação que ocorre na economia de Nova Veneza "É nosso 14º salário. Movimenta todos os setores e coloca Nova Veneza no mapa do turismo regional", celebra.