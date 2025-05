Vereadores querem férias e décimo 3º, participação de 30%, passe livre e eco-ponto

Guilherme pede férias e 13º salário a profissionais da saúde contratados pelo FMS

Por Francisco Cabral

O vereador Guilherme Alves requereu ao executivo a concessão de direito a férias e 13º salário aos profissionais da saúde contratados pelo Fundo Municipal de Saúde. “Esses profissionais desempenham papel essencial na prestação de serviços à população, garantindo a qualidade e a continuidade do atendimento no sistema público”, afirmou ele. “Apesar da dedicação e responsabilidade, os trabalhadores enfrentam jornadas exaustivas e não possuem direitos trabalhistas como férias remuneradas e 13º salário, o que gera desigualdade em relação a outros servidores públicos e pode impactar negativamente sua motivação, bem-estar e qualidade de vida”.

Carlone quer participação mínima de 30% de artistas locais em eventos culturais

O vereador Carlone Assis sugeriu à administração municipal a elaboração de um projeto para criação do programa “Nossos Artistas”, voltado à inclusão de artistas locais em eventos com participação do município, prevendo apoio financeiro e outras medidas específicas. Todos os eventos organizados, patrocinados ou apoiados pelo município de Jataí, inclusive aqueles realizados por meio da Lei de Incentivo à Cultura, assegurariam a participação de pelo menos 30% de artistas locais. A medida abrangeria festivais, feiras, festas tradicionais e quaisquer outros eventos que recebam apoio financeiro, logístico ou institucional da prefeitura ou de suas secretarias. O município deverá criar e manter atualizado um cadastro de artistas locais interessados em participar dos eventos, com abertura periódica para novos cadastros. Além disso, será promovida ampla divulgação do programa e incentivo à participação dos artistas locais.

Carlinhos requer Passe Livre Estudantil em Jataí

O vereador Carlinhos Canzi sugeriu à prefeitura a implantação do programa Passe Livre Estudantil em Jataí. Ele lembra que o município se consolidou como polo universitário na região Centro-Oeste, recebendo estudantes de diversas regiões. O programa ofereceria aos alunos duas viagens gratuitas por dia, até 48 por mês, para locomoção às aulas.

Durval sugere ecoponto no bairro Estrela Dalva

O vereador Durval Júnior sugeriu à administração municipal a construção de um ecoponto no bairro Estrela Dalva. “Existe uma quantidade significativa de residências na área, que carece de um local adequado para o descarte consciente de resíduos. A ausência de um ponto de coleta nas proximidades leva a população a descartar lixo em locais inapropriados”, declarou o parlamentar.