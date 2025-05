Equatorial Goiás e Polícia Científica firmam parceria inédita para reforçar combate ao furto de energia

Goiânia, maio de 2025 – Em uma iniciativa pioneira no setor elétrico goiano, a Equatorial Goiás formalizou, nesta quarta-feira (22), uma parceria inédita com a Superintendência da Polícia Técnico Científica de Goiás (SPTC) para reforçar o combate ao furto de energia no estado. A ação inclui a disponibilização de equipamentos para aferição de medidores de energia elétrica, utilizados pela distribuidora em inspeções técnicas, além de um treinamento prático voltado às equipes de perícia criminal.

A formalização aconteceu na sede da Equatorial em Goiânia, com a presença de representantes das duas instituições. Durante o evento, os peritos participaram de uma capacitação sobre o uso dos equipamentos, que passam a integrar o arsenal técnico da Polícia Científica em investigações que envolvam ligações clandestinas e fraudes no sistema elétrico.

Para o gerente de Serviços Técnicos e Comerciais da Equatorial Goiás, Marcus Thomé, a parceria representa um avanço significativo no combate ao furto de energia. “Estamos unindo esforços com uma das principais instituições periciais do país para dar mais robustez técnica às investigações e fortalecer a responsabilização dos envolvidos nesse tipo de crime”, afirma Thomé.

Além de ampliar a capacidade investigativa da polícia, a iniciativa também representa um ganho para a sociedade. O furto de energia, além de crime previsto no Código Penal, compromete a qualidade do fornecimento e onera a conta de luz de todos os consumidores.

Com essa ação, Equatorial Goiás e Polícia Científica mostram que a integração entre distribuidoras e órgãos públicos é um caminho estratégico para enfrentar os desafios do setor com mais inteligência, tecnologia e responsabilidade social. "Essa parceria vai facilitar o atendimento após operações de combate ao furto de energia. Com os novos aparelhos, os atendimentos serão agilizados, já que as análises dos medidores recolhidos nessas ações poderão ser feitas diretamente em nosso laboratório de engenharia", afirma o gerente de Criminalística da Polícia Científica do Estado de Goiás, Fabrício Oda.

Na prática, os equipamentos disponibilizados pela Equatorial Goiás — os mesmos utilizados pelas equipes da distribuidora em inspeções de campo — permitem detectar indícios de fraudes de medidores. Com a capacitação recebida, os peritos da Polícia Científica passam a contar com uma ferramenta adicional para confirmar tecnicamente a ocorrência do furto, coletar evidências com maior precisão e embasar laudos que podem ser usados em processos criminais e ações judiciais. A cooperação entre as instituições também estabelece um protocolo de atuação conjunta em casos complexos, com compartilhamento de informações e apoio técnico da distribuidora às investigações.

As fraudes em medidores de energia elétrica causam prejuízos significativos para toda a rede elétrica, comprometendo o sistema operacional e impactando diretamente os consumidores. Além disso, o furto de energia representa riscos graves à segurança da população, como choques elétricos, danos à infraestrutura e sobrecarga no sistema, já que muitas das intervenções são feitas de forma clandestina e sem qualquer critério técnico.

Furto de energia é crime!

O furto de energia é crime com pena prevista em lei, além de trazer riscos à segurança dos infratores, prejudica a todos os moradores, pois os equipamentos são responsáveis por garantir e manter o fornecimento de energia da região. A ação é um risco para a vida, pois pode causar um choque elétrico e provocar ainda a morte.

Como parte do processo de reconstrução da rede que está sendo feito há mais de dois anos, a Equatorial Goiás também tem investido em ações de segurança, intensificando as patrulhas em subestações e reforçando o sistema de segurança. São rondas 24h por dia, câmeras de monitoramento, câmeras com sensor de presença e equipamentos modernos que ajudam a fiscalizar as unidades da concessionária.

Ações conjuntas e combate efetivo ao crime

A Equatorial Goiás já realizou 141 operações e 90 prisões em 2025, números que evidenciam a eficácia da atuação integrada com as autoridades policiais. Desde o início da concessão, foram 475 operações e 289 prisões, resultado de um esforço coordenado entre a distribuidora e o poder público.

Além das ações de campo, a companhia investe em patrulhamento especializado, câmeras de monitoramento e sensores em pontos estratégicos da rede elétrica.

Denúncias anônimas podem ser feitas pela Central de Atendimento: 0800 062 0196.

Sobre a Equatorial Goiás

A Equatorial Goiás é uma empresa que pertence ao Grupo Equatorial, uma holding brasileira do setor de utilities, sendo o 3º maior grupo de distribuição de energia do País, com 7 concessionárias que atendem mais de 56 milhões de pessoas. Somente em Goiás são cerca de 3,5 milhões de pessoas atendidas, localizadas em 237 municípios do Estado e abrangendo 98,7% do território estadual, com cobertura de uma área de 336.871 km².

