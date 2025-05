Goiânia sedia 38° Academia de Vendas, em julho

O Teatro Rio Vermelho, no Centro de Convenções de Goiânia, será palco da 38° Academia de Vendas My Broker, o maior evento de treinamento de profissionais do mercado imobiliário do Brasil. Nos dias 09 e 10 de julho, Ronaldo Dantas, CEO e sócio fundador do Grupo My Broker, recebe o público em um imersivo de formação sobre o novo perfil do profissional dos imóveis: o corretor nexalista.

“O novo corretor de imóveis precisa ser nexalista, e isso consiste em um profissional apto a apresentar significado para as coisas e, entre o mar de informações, consegue distinguir quais são as mais relevantes para apresentá-las de maneira eficiente à quem busca seus serviços”, declara Ronaldo Dantas. Segundo o especialista imobiliário, o foco da 38° edição é aprender, desenvolver e aumentar efetivamente as competências em negociação e estratégia.

Nas edições anteriores, a Academia de Vendas My Broker já recebeu grandes nomes como o empresário norte-americano Chris Gardner, o coach e influenciador Thiago Nigro (O Primo Rico), e o especialista imobiliário Caio Lobo.

A programação da 38° edição ainda está em formação. Até o momento, as participações de Ronaldo Dantas, CEO do Grupo My Broker, corretor de imóveis, formado em gestão em vendas, especialista imobiliário com 17 anos de atuação no mercado, e Leandro Batista, também sócio-fundador e especialista imobiliário, já estão confirmadas.