Espetáculo infantojuvenil “Le Tombé” leva dança, teatro, acessibilidade e formação de plateia à Cidade de Goiás    

Com direção de Izabela Nascente e interpretação de Ludmila Machado, Ana Clara Dafico e Danilo Leão, o espetáculo de Dança-Teatro 'Le Tombé', da Cia Nudante, de Anápolis/GO, chega à Cidade de Goiás, nos dias 29 e 30 de maio, com apresentações gratuitas, no Circo-Teatro Rosinha do Brejo.

O projeto, intitulado 'Le Tombé - Dança, Teatro e Infância', prevê dez apresentações com foco na formação de plateia infantil e na inclusão de comunidades em situação de vulnerabilidade social. Este projeto conta com recursos da Lei de Fomento ao Teatro, PNAB 2024, na categoria circulação, por meio do Governo de Goiás e do Governo Federal.

COMUNIDADE LOCAL E ACESSIBILIDADE

Todas apresentações estão sendo realizadas em escolas, centros comunitários e importantes espaços culturais de cada localidade. Equipamentos culturais e sociais que já têm a tradição de reunir públicos diversos em suas ações, como o Circo Cinema Rosinha do Brejo, na Cidade de Goiás e o Teatro Zabriskie, em Goiânia.

Além disso, todas as sessões contam com recursos de acessibilidade, como interpretação em LIBRAS, audiodescrição e assistência para mobilidade. A programação inclui ainda intercâmbios artísticos com grupos locais e bate-papos pós-espetáculo.

OFICINAS GRATUITAS EM GOIÂNIA

Além das apresentações, o projeto oferecerá oficinas gratuitas de expressão corporal, desenho, contação de histórias e criação de cenas para estudantes da Escola Municipal Laurindo Sobreira do Amaral, em Goiânia. A proposta é proporcionar um percurso artístico-pedagógico que estimule a criatividade e o contato com as artes cênicas.

Com estimativa de público de mais de mil pessoas, 'Le Tombé - Dança, Teatro e Infância' se estrutura como uma iniciativa voltada para a difusão cultural e democratização do acesso à arte.

A produtora do projeto, Ludmila Machado, também responsável por oficinas e preparos corporais, coordena a execução das atividades, que contam com equipe especializada em artes cênicas e produção cultural. O projeto tem como meta consolidar um modelo de circulação artística que envolva diferentes segmentos da sociedade e amplie o diálogo entre artistas e comunidades, fortalecendo o cenário cultural das cidades contempladas.

LÉ TOMBÉ - UMA LINDA HISTÓRIA DE HUMOR, AMOR E MUITOS TOMBOS

Vencedor do prêmio de Melhor Roteiro na 27ª Mostra de Teatro de Anápolis, o espetáculo "Le Tombé" estreou em agosto de 2024 no Teatro Municipal de Anápolis, encantando o público com sua fusão de dança, teatro e comédia melodramática voltada ao público infantojuvenil. A montagem é interpretada pelos artistas Ludmila Machado, Danilo Leão e Ana Clara Dafico, sob a direção da experiente atriz, diretora e bonequeira Izabela Nascente.

A trama acompanha Joana, uma menina que, em meio a brincadeiras em seu quarto, descobre o poder dos sonhos e a importância de seguir sua própria voz. Em sua imaginação, ela dá vida à história de um cowboy e uma bailarina, personagens que transitam entre o amor, o humor e inevitáveis tombos, revelando que o caminho para a felicidade passa pela coragem de se arriscar.

Combinando teatro, mímica e sombras, o espetáculo aposta na expressividade corporal e na comunicação não verbal para conduzir o público por uma narrativa repleta de fantasia, risos, desafios e surpresas. Mais do que uma experiência lúdica, "Le Tombé" propõe um convite à reflexão sobre a liberdade de sonhar, incentivando a conexão entre pais e filhos por meio da oralidade e do compartilhamento de histórias.

No palco, os personagens embarcam em uma jornada de autodescoberta, reforçando que o verdadeiro prêmio não está apenas no reconhecimento externo, mas na busca pela realização pessoal e pela alegria de ser quem se é.

Companhia Nudante

Fundada em 2018 por Ludmila Machado e Danilo Leão, a companhia Nudante está sediada em Anápolis, segunda maior cidade do estado de Goiás, e desenvolve um trabalho que integra teatro, dança, música, mímica e formas animadas. Seus criadores têm vasta experiência no campo da produção cultural e da realização artística.

Sinopse

"Le Tombé" narra o encontro mágico entre um cowboy e uma bailarina em fuga, explorando medos, risos, danças e surpresas inesperadas. Com uma abordagem lúdica e poética, o espetáculo se desenrola sob o olhar imaginativo de Joana, uma menina de 8 anos encantada por uma história contada por seus pais. Os protagonistas decidem seguir seus sonhos, transformando suas angústias em arte e criando um vínculo especial entre eles.

Ficha técnica

Ficha Técnica: Direção e roteiro: Izabela Nascente • Elenco: Cia Nudante - Ludmila Machado, Danilo Leão Diogo, Ana Clara Dafico • Figurinos: Táina Monyés • Cenário: Salu • Fotos: Rafael Ferraz e Raphaella Pessato • Argumento e preparação corporal: Ludmila Machado • Ilustrações: Danilo Leão • Trilha sonora: Bertrand Leal • Designer de luz: Edilson Cesário • Designer gráfico e vídeo: Rafael Matias de Araújo • Assessoria de comunicação: Lumieira Comunicação • Coordenação de acessibilidade: Sarah Caetano de Melgaço • Audiodescrição: Marise Glória Barbosa • Interpretação em libras: Marcela Gabriela Assis • Produção local: Eva Maria Santoro (Alto Paraíso), Saracura do Brejo (Cidade de Goiás) e Lázaro Tuim (Goiânia) • Produção geral: Ludmila Machado.