TRAGÉDIA EM JATAÍ:

Na madrugada desta sexta-feira (23), um homem de 40 anos foi encontrado morto ao lado de sua motocicleta Honda C 100 Biz ES, de cor vermelha, na Avenida Ribas Marques, no setor Colmeia Park, em Jataí.

Segundo informações apuradas pelo Rota Policial Notícias, a vítima, identificada como Glaucinei Ferreira Morais, seguia no sentido Colmeia Park quando, por motivos ainda desconhecidos, colidiu com o meio-fio do lado esquerdo da via e sofreu uma queda fatal.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas ao chegar ao local apenas pôde constatar o óbito. A PM foi acionada para atender a ocorrência e resguardar o local. A Polícia Técnico-Científica realizou perícia no local. Até o momento, não foram encontrados indícios de que a vítima tenha se envolvido em uma colisão com outro veículo.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente para esclarecer as causas da tragédia.

