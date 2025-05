Wilder Morais rompe silêncio sobre Major Vitor Hugo: “Você não faz parte do nosso grupo”

No passado, Wilder Morais até tirou foto com Vitor Hugo, ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Hoje, estão em grupos separados, afirma presidente do PL em Goiás (Foto: Divulgação)

Por Domingos Ketelbey/Mais Goiás

A crise interna no Partido Liberal (PL) em Goiás teve mais um capítulo explosivo nesta segunda-feira (19), durante a edição que marcou o retorno do programa Papo Aberto, da TV Capital. Além das críticas contundentes feitas pelo deputado federal Gustavo Gayer ao vereador por Goiânia Major Vitor Hugo (PL), o senador Wilder Morais, presidente estadual da sigla, também disparou contra o ex-deputado federal, deixando claro que a cúpula liberal está em rota definitiva de colisão com o vereador.

“Eu vou bloquear o major Vitor Hugo”, afirmou Wilder Morais, ao vivo. “A escolha para ser um candidato ou não, nós respeitamos sempre o presidente Jair Messias Bolsonaro. Ninguém aqui tá escolhendo ninguém para ser”, disse, rebatendo acusações feitas nos bastidores de que estaria centralizando as decisões sobre candidaturas em 2026.

Wilder Morais negou qualquer articulação para barrar Vitor Hugo de disputas futuras e afirmou que o próprio vereador se excluiu do grupo ao agir por conta própria. “A decisão do nosso grupo político: hoje você tá sendo bloqueado é porque você não faz parte do grupo. Você não construiu nada disso para que você tivesse entre nós. Poderia ser um dos convidados nossos. Infelizmente, você não quis participar desse grupo. Quis andar sozinho. Então, é catitu fora do bando.”

A gravação contou com a presença de nomes de peso do PL goiano, como o próprio Gayer, o vice-presidente estadual do partido Fred Rodrigues, o vereador por Goiânia Oseias Varão, o advogado da legenda Victor Hugo e o vereador por Aparecida de Goiânia Dieyme Vasconcelos, que apresenta o programa, além do presidente do PL goiano, o senador Wilder Morais.

No mesmo programa, Gayer também subiu o tom ao se referir ao colega de partido como “covarde”, acusando-o de conspirar contra sua carreira e contra lideranças como Fred e Wilder. Em comum, as falas escancararam que o racha entre as principais figuras do PL não é mais um segredo de bastidores, mas um conflito público e em rede aberta. A cúpula do partido não engoliu a articulação feita por Vitor Hugo que levou Daniel Vilela, do MDB, a um encontro com Bolsonaro. A coluna tentou contato com o vereador Vitor Hugo (PL), mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.