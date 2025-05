No último domingo (18), a Folha de S.Paulo revelou detalhes sobre o estado de saúde do ator Francisco Cuoco. 

Apesar do afastamento dos holofotes e da nova realidade, Francisco diz estar em paz e com muito orgulho de sua trajetória

Em entrevista ao jornalista Guilherme Luis, o artista, consagrado como um dos maiores galãs da televisão brasileira, revelou estar pesando cerca de 130 kg e enfrentando uma série de problemas de saúde, entre eles infecção nos rins, ansiedade e transtornos alimentares.

Atualmente morando na zona sul de São Paulo, em um apartamento que divide com a irmã, Gracia Cuoco, Francisco apresentou uma piora significativa desde sua última aparição pública, em julho do ano passado, quando participou do programa Tributo, da TV Globo, que homenageia grandes nomes da emissora. O programa irá ao ar nas próximas semanas na TV Globo.

Desde então, o ator ganhou peso e vem lidando com uma série de complicações físicas, como inchaço nas pernas, pés arroxeados e lentidão nos movimentos. “Tenho alguns problemas de saúde, de locomoção. Mas é suportável”, afirmou.

À reportagem, Cuoco relatou que a ansiedade tem sido um dos principais desafios: segundo ele, pequenas aflições o levam a descontar as emoções na comida. Atualmente com cerca de 130 kg, o ator revela que não sabe seu peso exato, pois não consegue mais subir em balanças.

Segundo Gracia, de 86 anos, o irmão não consegue mais ficar de pé sozinho e precisa de ajuda para tomar banho, sempre assistido por cuidadores.

Quando não está internado, o ator “leva a vida como pode”: com uma sonda no nariz, conta com apoio constante de enfermeiros e cuidadores para se locomover e passa o tempo em casa assistindo à televisão, mas não às novelas que o consagraram.

“Assisto ao jornal, alguma reportagem mais interessante. Mas perdi o interesse em novelas. Vejo filmes. Mas não sempre, porque eles são muito longos”, afirmou.

Recentemente, chegou a assistir ao vencedor do Oscar “Ainda Estou Aqui”, mas não conseguiu concluir: “Algumas cenas eu não gostava. Tem momentos tristes. Mas outros são interessantes, apontavam para uma coisa de política brabeira, de desastre”.

Protagonista de produções icônicas como “Selva de Pedra”, “Pecado Capital”, “Redenção”, “O Astro”, "O Outro", e “Passione”, Francisco Cuoco marcou a história da televisão brasileira com seu talento e charme. Além das novelas, também brilhou no teatro e no cinema, tornando-se um símbolo da chamada “Hollywood brasileira”.

Sobre sua beleza, ele é direto: “ser bonito fazia parte do ofício“. “Eu era especial. Tenho fotografia da época e vejo que era um ‘galãzura’ mesmo”, observou.

Apesar do afastamento dos holofotes e da nova realidade, Francisco diz estar em paz e com muito orgulho de sua trajetória: “Sei que não foi à toa. Foi baseado em empenho, em entrega, em busca de igualdade. Passaram-se anos e experiências foram acumuladas. Eu perdia tempo, mas depois obtinha resultado. Foi bom. Agora quero tocar o barco. O próximo resultado está à frente”.

Hugo gloss |